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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۵

واكنش پنجم در بخش مسابقه جشنواره قاهره

هفت فيلم ايراني در مصر به روي پرده رفتند

هفت فيلم ايراني در مصر به روي پرده رفتند

هفت فيلم ايراني در بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم قاهره حضور دارند.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، در اين جشنواره كه از پانزدهم مهر ماه در شهر قاهره مصر آغز شده است، فيلم "واكنش پنجم" آخرين ساخته تهمينه ميلاني در بخش مسابقه رسمي قرار دارد.
به علاوه چهار فيلم "زندان زنان" ساخته منيژه حكمت، "نورا" ساخته محمود شولي زاده، "گاگومان" ساخته محمد رسول اف و "امتحان" ساخته ناصر رفائي، در بخش جشنواره جشنواره ها حضور دارند.
دو فيلم "تهران ساعت هفت صبح" ساخته امير شهاب رضويان و "عشق فيلم" ساخته ابراهيم وحيد زاده هم در بخش "اطلاعات" به روي پرده مي روند.
در بيست وهفتمين جشنواره فيلم قاهره كه از جشنواره هاي "الف" جهاني محسوب مي شود، فيلمهايي از كشورهاي افغانستان، فرانسه، الجزاير، آرژانتين، بلژيك، كانادا، كرواسي، جمهوري چك، مصر، لبنان، فلسطين، آلمان، يونان، هند، اندونزي، ايران، عراق، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، مراكش، نروژ، لهستان، چين، روسيه، كره جنوبي، اسپانيا، سريلانكا، سوئد، سوريه، هلند، تونس، تركيه، بريتانيا، آمريكا، ويتنام و يوگسلاوي شركت دارند كه در بخشهاي "سينماي جديد عرب"، "مسابقه رسمي"، "كارگردانان زن عرب"، "بخش رسمي خارج از مسابقه"، "جشنواره جشنواره ها"، "بزرگداشت"، "بخش اطلاعات" و"سينماي جديد فرانسه" به نمايش در مي آيند.
رييس هيأت داوران امسال جشنواره قاهره، ژان كلود بريلي بازيگر فرانسوي است. در اين هيأت داوران، شش كارگردان، سه بازيگر، يك تهيه كننده ويك نويسنده از كشورهاي سنگال، تونس، مصر، اندونزي، بريتانيا، آمريكا،يوگسلاوي، ايتاليا، روسيه و لهستان حضور دارند.
اين جشنواره بيست وپنجم مهرماه با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان خواهد داد.
کد مطلب 30023

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