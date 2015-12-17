امنیت زنجان توسط پلیس زنجان عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج نایبی ظهر پنجشنبه در همایش بازار و اصناف، افزود: اصناف زنجان درزمینه همکاری با پلیس رتبه اول را در کشور دارند و خوشبختانه پلیس زنجان هم در بحث امنیت بازار بسیار خوب عمل کرده است.
وی بابیان اینکه بازاریان زنجان در تمام مقتضیات زمانی در همه عرصهها حضور پررنگی داشتند، اظهار کرد: اصناف زنجان به عدالت و ولایتمداری معروف هستند و این خود عامل مهم در موفقیت بازاریان بوده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: کل شریان اقتصادی شهر زنجان مربوط به بازار زنجان است و باید به ساماندهی طرحهایی همچون پل سیدالشهدا توجه ویژه شود.
حاج نایبی تأکید کرد: پلیس زنجان با توجه به گشتهای محسوس و نامحسوسی که بهطور شبانه روزی در دستور کاری خود قرار داده است امنیت بازار زنجان را به ۱۰۰ درصد رسانده است.
وی افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته با اقدامات ضربتی پلیس وقوع سرقت در بزار بسیار کاهشیافته است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان به اجرای طرحهایی که توسط شهرداری برگزار میشود، اشاره کرد و گفت: باید این طرحها طوری اجرا شود که به کسبوکار بازاریان خدشهای وارد نکند.
حاج نایبی تصریح کرد: باید شهرداری در اجرای طرحهایی خود باید با اصناف هماهنگی لازم را داشته باشد تا مشکلی پیش نیاید و موجب رنجش بازاریان نشود.
وی عملکرد پلیس زنجان در طی ماه محرم و صفر را در برقراری امنیت دستههای عزاداری را قابلتقدیر دانست و گفت: پلیس زنجان در برقراری آرامش مردم از هیچ خدمتی فروگذار نیست.
زنجان- رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: برقراری امنیت توسط پلیس استان زنجان را بسیار عالی و مطلوب عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج نایبی ظهر پنجشنبه در همایش بازار و اصناف، افزود: اصناف زنجان درزمینه همکاری با پلیس رتبه اول را در کشور دارند و خوشبختانه پلیس زنجان هم در بحث امنیت بازار بسیار خوب عمل کرده است.
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