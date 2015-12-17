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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

قلمزن جوان استان کرمانشاه:

قلمزنی هنر سنتی ایرانی- اسلامی است/مسئولان از هنرمندان حمایت کنند

قلمزنی هنر سنتی ایرانی- اسلامی است/مسئولان از هنرمندان حمایت کنند

کرمانشاه- قلمزن جوان استان کرمانشاه گفت: قلمزنی هنر سنتی اسلامی - ایرانی است و مسئولان استان کرمانشاه باید از این هنر حمایت کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، شاهین رفعتی امروز پنجشنبه در دیداری صمیمی با امام جمعه شهرستان  اسلام آباد غرب اظهار داشت: هنر قلمزنی از ظریف‌ترین هنرهای سنتی است و هنرمنداین رشته باید از ذوق و دقت زیادی برخوردار باشد.

رفعتی رجوع به کتب تذهیب و طرح و نگارهای سنتی را لازمه یک کار قلمزنی خوب دانست و گفت: باید دقت کافی برای این کار را در نظر داشه باشیم.

وی به سابقه ۷ ساله فعالیت خود در هنر قلمزنی اشاره کرد و افزود: به خاطر علاقه فراوان و استعدادی که در این رشته داشتم توانستم بدون راهنمایی استاد این حرفه و هنر اصیل را بیاموزم.

رفعتی آموختن هنر قلمزنی را نیازمند داشتن علاقه، پشتکار و جسارت فراوان دانست و بیان کرد: من برای آموختن هنر قلمزنی به استان‌های دیگر مسافرت کردم و آثار هنری بسیاری را مشاهده نمودم.

این هنرمند جوان کرمانشاهی افزود: تحقیقات بسیاری پیرامون هنر قلمزنی انجام دادم  و اکنون به دنبال  ارائه یک سبک جدید در رشته قلمزنی هستم و قصد دارم این ایده را به نام خود ثبت  و در کشور معرفی کنم.

وی بیان کرد: هنرمندان گمنامی همچون احسان رادمهر در استان کرمانشاه وجود دارد که  در کمال دلسوزی به دنبال روشن نگاه داشتن هنرهای سنتی در استان می‌باشند.

رفعتی افزود: آماده‌ایم تا در زمینه آموزش هنر حکاکی وقلمزنی قدم برداریم اما به  حمایت مسئولان  نیاز داریم و متاسفانه تاکنون حمایتی از مسئولان ندیدیم.

احسان رادمهر دیگر هنرمند جوان استان کرمانشاه در این دیدار قلمزنی و حکاکی را از هنرهای بسیار قدیمی ایرانی - اسلامی عنوان و اظهار داشت: باید تلاش کنیم که از هنر قلمزنی و حکاکی  به عنوان میراث هنری  ماندگار حمایت کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی پور امام جمعه اسلام آباد غرب نیز در این دیدار گفت:  حضور جوانان هنرمند و مستعد در استان  کرمانشاه مایه مباهات و خوشحالی است و تلاش می‌کنم سهمی در راستای شناسایی  هنر قلمزنی به عنوان این هنر ایرانی - اسلامی در استان و کشور داشته باشم.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار یک قطعه انگشتری حکاکی شده از سوی  احسان رادمهر و با قلمزنی شاهین رفعتی به امام جمعه شهرستان اسلام آباد غرب هدیه شد.

کد مطلب 3002303

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