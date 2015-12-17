بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی توکلی صبح پنج شنبه در همایش استانی هیئت‌های نظارت انتخابات با تاکید بر اینکه ناظران بر انتخابات باید قانون انتخابات را مطالعه کنند، اظهار کرد: اعضای هیئت نظارت باید افراد بی طرفی باشند و نگذارند اعتماد مردم به آنها خدشه دار شود.

وی با بیان اینکه حتی نباید مردم بدانند که اعضای هیئت نظارت به چه کسی رای می دهند، بیان داشت: در جلسات سیاسی که رنگ و بوی سیاسی از سوی جناح ها و احزاب دارد نباید شرکت کنند.

وی عنوان کرد: شورای نگهبان ورای همه قوا است و نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف شورای نگهبان است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات کرمان با اشاره به اینکه بیشترین هجمه ها به شورای نگهبان نیز در زمینه همین وظیفه نظارتی است، ادامه داد: شورای نگهبان در نظام و مقررات ما حافظ بلامانع است.

وی در خصوص بحث احراز و عدم احراز صلاحیت کاندیدا ها نیز عنوان کرد: چیزی تحت عنوان رد صلاحیت نداریم و تفکر سیاسی افراد در احراز صلاحیت‌ها تاثیری ندارد.

توکلی با بیان اینکه همه دست اندرکاران انتخابات باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند، بیان داشت: حضور مردم نقش راهبری در انتخابات دارد که باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه آراء بالا موجب تثبیت امنیت کشور می‌شود، تصریح کرد: اقتدار نظام و تنظیم معادلات بین‌المللی بستگی به حضور مردم در پای صندوق های رای بستگی دارد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات کرمان با اشاره به اینکه کاندیداها نیز باید منافع نظام را مورد توجه قرار دهد و از دروغگویی برای جذب رای پرهیز کنند، گفت: کسی که چوب لای چرخ دولت، حکومت و نظام بگذارد زمینه خوشحالی دشمن را فراهم کرده است.