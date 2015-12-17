جزئیات سفر رئیس جمهور به جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدحسين هاشمي با اشاره به سفر رييس دولت تدبير و اميد به شهرستان ري گفت:‌ سومين سفر رييس دولت تدبير و اميد و هيات همراه به استان تهران چهارشنبه (دوم دي ماه) به شهرستان ري انجام مي شود و مردم "ري" در بيست و چهارمين سفر استاني دولت تدبير و اميد ميزبان رييس جمهور هستند.

هاشمي با اشاره به پيشنهاد افتتاح دو پروژه در سفر دكتر روحاني به شهرستان ري گفت:‌ افتتاح تصفيه خانه انتقال آب سد ماملو با اعتبار ۱۱۰۰ ميليارد تومان در جنوب شرق تهران و افتتاح يك هزار هكتار آبياري تحت فشار كشاورزي در اين منطقه از جمله پيشنهادات است.

استاندار تهران ايجاد شهرك هاي تخصصي در منطقه ري را از ديگر برنامه ها برشمرد و افزود:‌ ۴۰۰ هكتار براي پوشاك ، ۲۵۰۰ هكتاربراي منطقه ويژه اقتصادي و ۵۰۰ هكتار براي شهرك صنعتي "هاي تك" در منطقه ري پيش بيني شده است كه اميدواريم در سفر دكتر روحاني به شهرستان ري به تاييد برسد.