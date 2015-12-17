پیکر شهید مدافع حرم در فریدون کنار تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد شالیکار جانباز دوران دفاع مقدس در سوریه به شهادت رسیده است و پیکر مطهرش صبح پنجشنبه با حضور مردم ولایتمدار فریدون‌کنار تشییع شد.

شهید محمد شالیکار عضو گردان عاشورا و رزمنده دفاع مقدس بود که در مناطق عملیاتی هفت تپه، حلبچه و عملیات کربلای ۱۰ حضوری فعال و مؤثر داشت.

شهید محمد شالیکار در دوران دفاع مقدس از ناحیه کاسه سر جانباز شده بود که هفته جاری در درگیری با نیروهای تکفیری تروریست مورد اصابت گلوله‌ای از ناحیه کتف و ریه قرار گرفت که پس از چند روز کما به درجه رفیع شهادت نائل آمد.