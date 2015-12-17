امضای تفاهم نامه های اقتصادی و فرهنگی اصفهان با آلمان و ایتالیا

عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی اصفهان در مقابل سفر هیئت های خارجی به این استان، طی ماه های اخیر، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه صنعتی مشترک بین دو استان اصفهان و بادن ورتمبرگ آلمان، برقراری ارتباط بین شرکت‌های مختلف بین اصفهان و بادن ورتمبرگ آلمان خواسته هر دو کشور بود.

وی به امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی اصفهان و فورزهایم یکی از شهرهای آلمان اشاره کرد و بیان داشت: در بخشی از این تفاهم‌نامه آمده که دو طرف متعهد می‌شوند اطلاعات دقیق از بازار و زمینه‌های توسعه تجارت به طرف مقابل ارائه کنند و با برگزاری همایش‌های دو جانبه، زمینه همکاری بین فعالان اقتصادی را فراهم سازند. همچنین توسعه صنعت گردشگری بین دو استان مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان با دارا بودن بیش از هشت هزار واحد صنعتی و تولید ۷۰ درصد فولاد ایران همواره می‌تواند نقش موثری در روابط تجاری و صنعتی ایران و آلمان داشته باشد.

وی از تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی اصفهان و فرایبورگ نیز خبر داد و اعلام کرد: اتاق بازرگانی فرایبورگ دارای ۴۸ هزار عضو است و در بخش های صنعتی، آموزشی و گردشگری می‌تواند با استان اصفهان روابط نزدیکی را تعریف کند.

سهل‌آبادی گفت: در طول یک دهه که از خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان می گذرد همکاری چندانی بین دو شهر صورت نگرفته است.

وی شرایط سیاسی بین المللی را عامل اصلی اجرایی نشدن بندهای تفاهم نامه خواهرخواندگی دو شهر عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری هفته فرهنگی اصفهان و فرایبورگ تنها فعالیت در راستای خواهرخواندگی دو شهر بوده است.

سهل آبادی از آمادگی اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان در فعال شدن روابط فرهنگی و اقتصادی بین این دو شهر خواهر خوانده خبر داد و گفت: اعزام هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک می‌تواند همکاری‌های اقتصادی اصفهان و فرایبورگ را تقویت کند.

وی به ایجاد روابط اقتصادی با شهر ادینه ایتالیا و همکاری شرکت‌های فولادی ایتالیا با فولادسازان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دوره‌های مشترک کوتاه‌مدت صنعت مبلمان بین اصفهان و ادینه ایتالیا از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار داریم.

سهل آبادی گفت: استان اصفهان بهترین مکان برای ایجاد فضای همکاری شرکت دانیلی برای تولید محصولات جدید فولادی شد.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در توسعه همکاری‌های صنعتی بین شرکت دانیلی و شرکت‌های فولادسازی استان اصفهان خبر داد و اعلام کرد: مطالعات اولیه برای سرمایه گذاری این شرکت ایتالیایی برای تولید فولادهای مشترک در ایران انجام شده است و به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.