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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

فرمانده انتظامی استان زنجان:

طرح پاک‌سازی بازار زنجان از وجود متکدیان و معتادان اجرا می‌شود

طرح پاک‌سازی بازار زنجان از وجود متکدیان و معتادان اجرا می‌شود

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طرح پاک‌سازی بازار زنجان از وجود متکدیان و معتادان تا پایان آذر جاری از سوی پلیس به اجرا درخواهد آمد تا بازاریان در این خصوص نیز مشکلی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر پنجشنبه در همایش بازار و اصناف افزود: بازار زنجان کمترین مشکلات را در سطح کشور دارد و این برای استان مایه افتخار است و این مهم یک امتیاز و نعمت برای بازاریان است. 

وی بابیان اینکه امنیت در جامعه تنها منوط به‌ظاهر نیست، اظهار کرد: باید به ازایان چشم‌پاک باشند که این خود عامل مهم در ایجاد امنیت و آرامش در بازار است و خوشبختانه بازاریان زنجان در این ا خصیصه مهم رادارند. 

فرمانده انتظامی استان زنجان به اقدامات پلیس در بازار اشاره کرد و گفت: پلیس در بحث جمع‌آوری معتادان  خرده‌فروش طرح‌های متعددی را اجرا کرده است و توفیقات خوبی هم ایجادشده است. 

سردار صالحی تأکید کرد:  خوشبختانه پلیس در نصب دوربین‌های مداربسته در بازار باعث کاهش وقوع جرم و سرقت شده است. 

وی افزود: دوربین‌های هوشمند در بازار به‌مثابه چشم پلیس است ولی باید این دوربین‌ها بازبینی و به‌روز شوند. 

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد:  وجود خرده‌فروشان مواد مخدر بازاریان را آزار می‌دهد که در این زمینه ساماندهی لازم از سوی پلیس با همکاری اصناف انجام‌گرفته است. 

سردار صالحی تصریح کرد: پلیس به‌طور مداوم نسبت به پاک‌سازی بازار از متعادان و خرده فروشان طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کند. 

وی گفت: دستگاه قضا باید به مراقبت‌های مجرمین بعد از آزادی تمهیدات لازم را انجام بدهد تا بعد از خروج به سمت جرم نروند. 

کد مطلب 3002336

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