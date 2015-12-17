به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر پنجشنبه در همایش بازار و اصناف افزود: بازار زنجان کمترین مشکلات را در سطح کشور دارد و این برای استان مایه افتخار است و این مهم یک امتیاز و نعمت برای بازاریان است.
وی بابیان اینکه امنیت در جامعه تنها منوط بهظاهر نیست، اظهار کرد: باید به ازایان چشمپاک باشند که این خود عامل مهم در ایجاد امنیت و آرامش در بازار است و خوشبختانه بازاریان زنجان در این ا خصیصه مهم رادارند.
فرمانده انتظامی استان زنجان به اقدامات پلیس در بازار اشاره کرد و گفت: پلیس در بحث جمعآوری معتادان خردهفروش طرحهای متعددی را اجرا کرده است و توفیقات خوبی هم ایجادشده است.
سردار صالحی تأکید کرد: خوشبختانه پلیس در نصب دوربینهای مداربسته در بازار باعث کاهش وقوع جرم و سرقت شده است.
وی افزود: دوربینهای هوشمند در بازار بهمثابه چشم پلیس است ولی باید این دوربینها بازبینی و بهروز شوند.
فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: وجود خردهفروشان مواد مخدر بازاریان را آزار میدهد که در این زمینه ساماندهی لازم از سوی پلیس با همکاری اصناف انجامگرفته است.
سردار صالحی تصریح کرد: پلیس بهطور مداوم نسبت به پاکسازی بازار از متعادان و خرده فروشان طرحهای مختلفی را اجرا میکند.
وی گفت: دستگاه قضا باید به مراقبتهای مجرمین بعد از آزادی تمهیدات لازم را انجام بدهد تا بعد از خروج به سمت جرم نروند.
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