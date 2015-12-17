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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

نظری جویباری مطرح کرد:

دوری پورحیدری تنها در بازی با صبا خواهد بود

دوری پورحیدری تنها در بازی با صبا خواهد بود

معاون ورزشی باشگاه استقلال حال عمومی منصور پورحیدری را رضایت بخش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی نظری جویباری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال، درباره آخرین وضعیت منصور پورحیدری گفت: خوشبختانه حال عمومی آقای پورحیدری رضایت بخش است و ان شاءالله ایشان در بازی های هفته آینده در کنار ما هستند.  البته در بازی با صبای قم به دلیل کسالت نمی‌توانند ما را همراهی کنند.

وی درپاسخ به این سوال که کارهای مربوط به سرپرستی استقلال را در بازی با صبا چه کسی برعهده دارد، گفت: همانطور که گفتم دوری آقای پورحیدری از جمع ما برای همین یک بازی است و ان شاءالله ایشان در بازی‌های دیگر کنار ما هستند به همین دلیل خود اعضای کادرفنی در بازی با صبا کارها را انجام می‌دهند و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

کد مطلب 3002347

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