اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان،حجت الاسلام مسعود صفی یاری افزود: شهرستان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی و مرکز فرهنگی استان به شمار می رود و از ظرفیت های بسیار قابل توجهی در عرصه فرهنگی و دینی برخوردار است.

وی ادامه داد: در این شهرستان زمینه فعالیت های فرهنگی فاخر با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی شبکه هیأتی و مداحی، موسسه ها و مراکز و فعالان قرآنی وجود دارد و به همین جهت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از بدنه ستادی منفک و بر اساس سیاست ها و برنامه های سازمانی، فضای تبلیغی و فرهنگی شهرستان زنجان را بر اساس ماموریت های محوله و ابلاغی به عهده می گیرد.

حجت الاسلام صفی افزود: با این تفکیک، ستاد استانی تمام همت و توان خود را برای بهینه سازی و سیاست گذاری و همچنین حمایت، هدایت و نظارت بر امور را به کار بسته و از طریق تشکیل اتاق های فکر تخصصی و کاربردی مهندسی فرهنگی استان را مد نظر قرار می دهد.