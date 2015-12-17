به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان گیلانغرب و در بازدید از شهر مرزی نفت شهر اظهار داشت: اقدامات لازم برای بازسازی شهر مرزی نفت شهر با جدیدت در دستور کار قرار خواهد گرفت و در این راستا جلساتی به صورت منظم در استانداری تشکیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: به منظور پیگیری جدی روند بازسازی شهر مرزی نفت شهر تلاش می‌کنیم که هر ۳ ماه یک بار بازدیدی از این شهر داشته باشیم.

رازانی به عزم جدی استانداری کرمانشاه برای بازسازی نفت شهر اشاره کرد و گفت: عملیات بازسازی نفت شهر کاری ارزشی و مقدس است چراکه تمام زیرساخت‌های نفت شهر در دوران هشت سال دفاع مقدس نابود شد.

وی بر عزم جدی و همگانی برای احیای نفت شهر و تلاش برای بازگشت جمعیت این شهر تاکید کرد و گفت: این شهر باید دوباره رونق بگیرد.

رازانی با بیان اینکه ظرفیت برداشت نفت تا ۳۰ سال از نفت شهر وجود دارد گفت: باید ظرفیت‌ها و استعدادهای نفتی نفت شهر بررسی و مشخص شود.

وی بر ضرورت اختصاص بودجه برای بازسازی نفت شهر از محل منابع استانی تاکید کرد و گفت: برای بازسازی نفت شهر نباید تنها به بودجه وزارت نفت اکتفا شود.

استاندار کرمانشاه بر پیگیری و رصد منظم روند بازسازی نفت شهر تاکید کرد و گفت: متاسفانه پروژه‌های نیمه تمام معضلی برای کشور است و تلاش ما بر اتمام روند بازسازی نفت شهر است.

وی در ادامه تاکید کرد: نفت شهر اکنون خالی از جمعیت سابق است و باید برای بازگشت جمعیت به این شهر مرزی برنامه‌ریزی‌هایی انجام و شورای ویژه‌ای تشکیل شود و نماینده از استانداری کرمانشاه نیز به عنوان مسئول بازسازی شهر مرزی نفت شهر انتخاب می‌شود.