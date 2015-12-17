به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس بابیان اینکه بخش عمدهای از موفقیتهای حاصلشده در نظام جمهوری اسلامی توسط بانوان بهدستآمده گفت: در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... بانوانی بودند که عاشقانه و صادقانه دوشادوش مردان تلاش کردند.
جمشیدی با تأکید بر پرهیز از تبعیضهای جنسیتی، قومیتی و جغرافیایی افزود: تفکر تبعیض بین این سه مهم موجب میشود که از رسیدن به تکامل و موفقیت بازبمانیم.
وی با اشاره به احراز رتبه در بخشهای مختلف توسط اداره کل امور بانوان در کشور، آن را مرهون تلاشهای خستگیناپذیر بانوان سراسر استان دانست و گفت: نگاه ما در استانداری نگاهی فرا جنسیتی است و سعی میکنیم به بانوان گرانقدر استان هم همانند مردان آن توجه ویژه داشته و در بخشهای مختلف از توانمندیهای آنها بهره بگیریم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران هزینه کردن را سرمایهگذاری برای آینده دانست و تصریح کرد: در اداره کل امور بانوان سرفصلهایی تعریفشده که موظف هستیم آن را در شهرستانها به اجرا درآوریم که ازجمله آن میتوان به ارائه تسهیلات اشتغال، دورههای آموزشی و کلاسهای فنی و حرفهای اشاره کرد.
جمشیدی با اشاره به گزارشی پیرامون اقدامات انجامشده در حوزه تحکیم بنیان خانواده، اشتغال و آموزشی اظهار داشت: در سال جاری شش میلیارد تومان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید داشتیم که از این مقدار ۷۰ درصد تاکنون جذبشده است.
وی بابیان اینکه سه درصد زنان سرپرست خانوار کشور مازندرانی هستند افزود: زمینه آموزش در تمام حوزهها برای بانوان در تمامی شهرستانها فراهمشده و این آمادگی نیز وجود دارد در هر رشتهای که تا سقف ۱۴ نفر تمایل به آموزش داشته باشند بهصورت رایگان آنها را در این خصوص تحت پوشش قرار دهیم.
جمشیدی در پایان بابیان اینکه آمادگی ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و کارآفرین شهرستان چالوس راداریم افزود: ایجاد بازارچه دائمی در شهرستانها بهویژه در شهر توریستی چالوس یکی از راههای درآمدزایی بانوان است که امیدواریم با تدابیری که اندیشیده میشود اجرایی شود.
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