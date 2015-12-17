به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم فرحانی صبح امروز هنگام حضور در فرمانداری اهواز برای ثبتنام در مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت اصلی این مجلس انتخاب رهبری است.
وی افزود: همه شاهد بودیم که در شرایط بسیار حساس رحلت امام خمینی (ره)، این مجلس با یک انتخاب بسیار هوشمندانه، بهموقع و بهجا، انقلاب و مملکت را بیمه کرد و امروز رهبر فرزانه ما با اداره مقتدرانه، مدبرانه و با برنامه این نظام، راه امام و شهدا را ادامه دادند و باعث افتخار انقلاب و امت ایران شدند.
آیتالله فرحانی بیان کرد: به همین دلیل این مجلس بهعنوان مجلس اصلی که باید کار اصلی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام دهد، جایگاه بسیار برجستهای دارد. از این طرف، علمایی که بهعنوان خبرگان و بزرگان علما انتخاب میشوند میتوانند به توجه به جایگاهی که بین مردم و در نظام پیدا میکنند نقش مؤثری در عملیاتی کردن مطالبات رهبر بهعنوان سند اصلی حرکت نظام ایفا کنند.
معاون آموزش حوزههای علميه گفت: امروز مقام معظم رهبری در مسائل کلان و بحثهای استانی مطالباتی دارند که حرکت در جهت تحقق این مطالبات، رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف و استانهای کشور است که با انتخاب هوشمندانه خبرگان استان، افرادی در این دوره وارد مجلس خبرگان شوند که بتوانند این دو رسالت خطیر را انجام دهند.
آیتالله فرحانی در ارتباط با نقش خبرگان در تأمین امنیت نظام در عرصه داخلی و بینالمللی گفت: اگر نقش اصلی خبرگان را انتخاب رهبری بدانیم و خبرگان بهعنوان برجستگان علمای کشور توانستند این کار بزرگ را بهخوبی انجام دهند، اساسیترین قدم را در راستای تأمین امنیت و حفظ انقلاب و نظام و رسیدن نظام به اهداف خود را برداشتهاند.
وی در ارتباط با ائتلاف برای مجلس خبرگان رهبری گفت: ائتلافی صورت نگرفته ولی بههرحال درد علما همیشه این است که از اساتید و بزرگانشان برای حضور در چنین عرصههایی کسب اجازه و تکلیف میکنند. مخصوصاً این عرصه که نیاز به اجتهاد هم دارد.
آیتالله فرحانی عنوان کرد: به نظر من ملت هوشمند ما همیشه در انجام وظایف خود با دقت عمل کردهاند و در این امتحان بزرگ الهی که انصاف امتحان بزرگی است شواهد و قرائن هم نشان میدهد که هوشمندانه و سرافراز بیرون خواهند آمد.
معاون آموزش حوزههای علميه در ارتباط با حضور چهرههای سیاسی در این انتخابات و تحرکات احتمالی برخی از گروههای سیاسی گفت: گروههای سیاسی را در ظرف وسیع ولایت قبول داریم و ولایت یعنی همه. ولایت را ظرف بسیار وسیع میدانیم که همه اهل کتاب، شیعیان و اهل تسنن میتوانند در این ظرف در نظام جمهوری اسلامی عرضه خدمت کنند.
آیتالله فرحانی تصریح کرد: البته خط قرمز ما فتنه است و این مسئله یک مسئله روشن است. برای این هم فتنه خط قرمز است که مقابله با اصل نظام و آن چیزی بود که مردم برای آن خون دادند. به همین دلیل مردم ایران هر وقت احساس کنند که یک مسئله خط قرمز است با قطعنظر از دیدگاههای سیاسی خود از رهبری و نظام خود دفاع میکنند.
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