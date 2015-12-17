به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در همایش دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی که در سالن همایشهای اتاق بازرگانی قم برگزار شد، طی سخنانی نقش آموزش و فرهنگ سازی را در تحقق این مهم مورد تأکید قرار داد.
استاندار قم با اشاره به ضرورت تبیین و اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزود: محرکهای لازم برای رفع مشکلات اقتصادی از طریق یک راهبرد ملی دقیق و حساب شده ایجاد خواهد شد.
صادقی آموزش روشهای صحیح اجرایی اقتصاد مقاومتی به مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی را در راستای اصلاح وضعیت موجود بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: درک صحیح از این سیاستها موجب دستیابی به شرایط ایده آل خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان، تقویت بخش خصوصی و تعاونیها را در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و شاخصهای اقتصاد مقاومتی ضروری تلقی کرد و گفت: دولت باید ضمن خودداری از تصدیگری، نظارت بر بخش خصوصی را دستور کار خود قرار دهد.
شایان ذکر است دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه کارکنان و مدیران ادارات دولتی به مدت ۱۲ ساعت برگزار میشود.
اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعیین شدند
اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری طی جلسهای با حضور استاندار قم تعیین شدند.
استاندار قم در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری که با حضور اعضای شورای نظارت و هیئت معتمدین انتخابات مجلس خبرگان در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: برگزاری صحیح انتخابات وظیفه اسلامی، ملی و قانونی همه متولیان است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر حق الناس بودن آرای مردم، افزود: تلاش برای حفظ حقوق مردم از مهمترین وظایف مجریان انتخابات است.
استاندار قم گفت: همدلی در بین افراد ذیربط در شروع این امر خطیر بسیار در خور تقدیر است که تا انتها و انتخابات افراد اصلح نیز، به همین منوال پیش خواهد رفت.
لازم به ذکر است در این مراسم اعضای ۳۰ نفره هیئت معتمدین قم بر طبق موازین قانونی با رأی خود اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در مرکز حوزه انتخابیه استان قم را انتخاب کردند که اعضای اصلی آقایان: سید علی سیدی، حجت الاسلام سید عباس لاجوردی، سید حسن رضوی، محمد گلفشان، احمد عفتان، غلامرضا اخوان، حجت الاسلام داود عباسی و محمد نوپوش و اعضای علی البدل به ترتیب آقایان: جعفر آرشید، محمود برقعی، محمد عرب، عباس ستاریان و علی طالبی بودند.
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