اهل سنت کشور ۱۱ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی، صبح پنجشنبه، در یادواره ۷۰۰ شهید اهل سنت شمال کشور که در گرگان برگزار شد، ضمن بی نظیر خواندن این یادواره در سطح کشور، آن را نمادی برای وحدت شیعه و سنی و مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: در بین مردم مسلمان برخی واژه ها ماننده شهید قداست دارد و این قداست به دلیل مفهوم عمیق و اهداف والایی است که پشت این واژه ها نهفته است.

وی با بیان این که در کل کشور ۱۱ هزار شهید اهل سنت داریم، بیان کرد: از این تعداد ۵۵۰ نفر متعلق به استان گلستان هستند.

وی با تاکید بر این که شهدا برای عزت کشور، دین و قرآن جان خود را از دست داند، اظهار کرد: آن ها درجه و مقام بالایی در درگاه خداوند دارند و همانطور که قرآن نیز تاکید کرده است کسانی که برای دین به سمت خدا حرکت می کنند رستگار می شوند.

حجت الاسلام شهیدی، تعداد شهدای انقلاب اسلامی را دو هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: امروز باید در هر مسیری که گام بر میداریم بدانیم به خاطر فدا کاری شهدا است.

وی امنیت کشور ما را در شرایط بحرانی خاورمیانه حاصل فداکاری شهدا دانست و افزود: هرچه برای ماندگاری یاد شهدا گام برداریم جبران ایثارگری های آن ها را نمی کند.

وی با بیان این که دو هزار ۳۰۰ جانباز قطع نخاع کشور ۳۰ سال است که روی ویلچر نشسته اند، تصریح کرد: این فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه نهادینه شود و به نسل جدید هم منتقل شود.

معاون رئیس جمهور که معتقد است نسل امروز همانند نسل انقلاب گوش به فرمان رهبری هستند، ادامه داد: موفقیت های کشور را مدیون خون شهدا هستیم و اگر در عرصه بین المللی موفقیتی کسب کرده ایم به خاطر شهدا است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم وحدت بین مسلمانان، آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان را در حفظ وحدت گلستان بسیار تاثیر گذار دانست.