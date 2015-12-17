مشکلات قابل توجه سپاهان در خط دفاعی/ غیبت دو مدافع مقابل پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، دو مدافع اصلی خود را در دیدار روز جمعه مقابل پدیده مشهد در اختیار ندارد.

طلایی‌پوشان اصفهان که در هفته‌های گذشته با غیبت تعداد قابل توجهی از بازیکنان خط دفاعی خود دست و پنجه نرم می‌کرده‌اند، این هفته نیز دو بازیکن غایب خواهند داشت.

سپاهانی‌ها در هفته‌های گذشته به دلیل محرومیت، تعداد قابل توجهی از بازیکنان خط دفاعی خود را در اختیار نداشته‌اند و این موضوع بارها مورد انتقاد سرمربی این تیم واقع شده است.

تیم اصفهانی در دیدار روز جمعه عبدالله کرمی و حبیب گردانی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و نمی‌تواند از این بازیکنان استفاده کند.

با توجه به این موضوع، ایگور استیماچ، سرمربی سپاهان باید از بازیکنان جوان خود در دیدار مقابل پدیده مشهد و در ترکیب خط دفاعی استفاده کند.

خوروش، سرمربی سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غیبت این بازیکنان اظهار داشت: تیم ما در این مسابقه عبدالله کرمی و حبیب گردانی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و نمی‌تواند از این بازیکنان استفاده کند.

وی افزود: سپاهان در حال حاضر چیزی از دست نداده و تلاش می‌کند که در بازی آینده خود، پیروزی را کسب کند تا به صدر جدول نزدیک‌تر شود.