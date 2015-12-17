آمریکا خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آمریکا از ترکیه خواست با احترام گذاشتن به تمامیت ارضی عراق آن بخش از نیروهای خود را که بدون مجوز دولت عراق وارد خاک این کشور شده اند را از خاک این کشور خارج کند.

این در خواست در جریان گفتگوی تلفنی حیدر العبادی نخست وزیر عراق با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد.

جو بایدن در این تماس ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی عراق بر همکاری آمریکا با آنکارا و بغداد برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

وی خواستار گفتگوی بغداد و آنکارا در خصوص مشکلات اخیر شد و از ترکیه خواست آن بخش از نیروهای خود را که بدون مجوز دولت عراق وارد خاک عراق شده اند را از خاک این کشور خارج کند.