واهیک طروسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم‌های لیگ برتری در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کظور اظهار داشت: در نیم‌فصل نخست همه تیم‌ها مشکلات بسیاری داشتند و شرایط برای آنها چه در بالا و چه در پایین جدول بسیار سخت بود

وی با بیان اینکه تیم‌های مختلف در حال حاضر وضعیت سختی در لیگ دسته اول دارند، افزود: اگر نتایج را دنبال کنیم، هیچ تیمی چه در بالا و چه در پایین جدول به تیم‌های دیگر باج نمی‌دهد و این موضوع، کار دیگر تیم‌ها را به میزان قابل توجهی سخت کرده است.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان بیان داشت: تیم‌ها شرایط یکدیگر را ارزیابی کرده‌اند و هر تیمی بتواند بیشتر نقاط ضعف خود را ترمیم کرده و شرایط خود را بهبود بخشد، در نیم‌فصل دوم بهتر می‌شود.

وی پیرامون شرایط تیمش در نیم‌فصل دوم لیگ دسته اول ادامه داد: به هر حال در نیم‌فصل دوم هیچ تیمی نمی‌خواهد از قافله عقب بماند و تیم ما نیز اینگونه است شرایط خیلی سخت است.

طروسیان خاطرنشان کرد: تیم ما در حال حاضر با مشکلاتی داخلی دست و پنجه نرم می‌کند بنابراین باید کاری کنیم که این مشکلات برطرف شده و شرایط را بهتر کنیم.

وی اضافه کرد: امیدوارم با برطرف کردن نقاط ضعف و مشکلات، شرایط را در نیم‌فصل دوم بهتر کنیم تا تیم دوباره بتواند به بالای جدول دست پیدا کند.