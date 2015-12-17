به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه استان حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها، نظامیان سوری موفق شدند مناطق استراتژیک «الایکاردا» و «الزربه» را از چند محور محاصره کنند.

رسانه های عربی اعلام کردند ارتش در جریان درگیری با تکفیریها در حومه حلب شماری از تروریست های تکفیری را از پای درآورد.

این در حالی است که تعدادی از خودروهای متعلق به تکفیریها در عملیات ارتش در حومه حلب مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در منطقه «الخالدیه» واقع در حومه حلب خبر می دهند.