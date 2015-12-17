به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «فیتیله» شامگاه ۲۵ آذرماه با حضور در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و افتتاح رسمی نمایش «ژنرال‌ها»، مخاطبان کودک و نوجوانی را که انتظار دیدن عموهای فیتیله‌ای را نداشتند شگفت زده کردند.

در پایان اجرای این نمایش امیر مشهدی عباس کارگردان ، نویسنده و طراح «ژنرال ها» ضمن قدردانی از تمام اعضا گروه و همکاران مرکز تولید تئاتر کانون گفت: امشب نمایش ما میزبان هنرمندانی است که سال‌ها پیش و با سختی بسیار در شرایطی که اجرای تئاتر و به خصوص تئاتر کودک کار آسانی نبود، در این مرکز برای بچه ها نمایش می دادند. با تریلی به دورترین نقاط کشور می رفتند تا بچه های شهرها و روستاهای دورافتاده تئاتر ببینند.

وی ادامه داد: وظیفه همه ماست که قدر این هنرمندان که سختی ها را تحمل کردند تا چراغ تئاتر روشن بماند بدانیم. اگر امروز تئاتر برای کودکان و نوجوانان در خانواده ها شناخته شده است و مخاطب بسیاری دارد به خاطر تلاش آنهاست.

مشهدی عباس با شوخ طبعی و بیان این جمله که محمد مسلمی، حمید گلی و علی فروتن وقتی ما هنوز بچه بودیم چراغ تئاتر کودک را روشن نگاه داشتند از این سه هنرمند خواست تا روی صحنه بیایند و برای بچه ها صحبت کنند.

علی فروتن با بیان خوشحالی خود از این که در اولین روز اجرای یک نمایش سالن از تماشاگران عادی تئاتر پر است، از تمام بزرگان و اساتید تئاتر کودک و عروسکی یاد کرد که پایه گذار تئاتر کودک در ایران بوده اند و افزود: هر گوشه و کنار این مرکز و این سالن برای من سرشار از خاطره است. شب ها و روزهای بسیاری را در این مرکز کار کرده ایم و خاطرات زیادی برایمان از آن سال ها باقی مانده است.

حمید گلی نیز برای بچه ها خاطره اجرایی که فقط برای یک تماشاگر انجام داده اند را تعریف کرد: وقتی هیچ تماشاگری به سالن نیامد تصمیم داشتیم کار را تعطیل کنیم اما یک نفر از راه رسید. مریم معترف تنها کسی بود که آن روز برای دیدن کار ما آمده بود و ما آن شب فقط برای او کارمان را اجرا کردیم.

محمد مسلمی از نمایش «ژنرال ها» گفت: جنگ موضوعی است که شاید نباید برای بچه ها از آن صحبت کرد اما در این همه جنگ که در دنیای امروز ماست کودکان بیشترین آسیب را می بینند.وظیفه ما بزرگترهاست که دنیایی پر از صلح و دوستی و شادی برای بچه ها بسازیم.

وی درخواست کرد: این نمایش که موضوع ان جنگ و خشونتی است که بچه ها را احاطه کرده می تواند آغاز یک حرکت برای صلح در جهان باشد. فکر می کنم بهتر است دفتری با این پیام که من جنگ را دوست ندارم در بیرون سالن گذاشته شود و کودکان آن را امضا کنند. تا پیام بچه های ایران را به همه جهان برساند.

شب آغاز اجرای عمومی این اثر نمایشی با عکس های یادگاری بچه ها با بازیگران نمایش و فیتیله‌ای‌ها به پایان رسید.

نمایش «ژنرال ها» ساعت ۱۸ در مرکز تولید تئاتر کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود.