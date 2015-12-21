برف آمد؛ جشنواره زمستانی رفت/تکرار فرصت سوزی همدان در نبود اعتبار

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: دیار مادستان این روزها با بارش برف و فرارسیدن فصل زمستان زیبایی وصف‌ناشدنی به خود گرفته که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.

الوند سرفراز پوشیده از برف، دشت‌ها و دامنه‌ها با رودخانه‌های جاری از آن و باغ و درختانی که لباس سپید به تن کرده اند این روزها در دیار مادستان خودنمایی می‌کنند.

همدان سرزمین چهارفصلی است که در هرکدام از فصل‌ها، زیبایی‌ها و شگفتی‌های خاص خود را دارد و خالق زیبایی با شاهکار بی‌نظیرش بار دیگر در دیار هگمتانه هنرنمایی کرده و تابلویی از تمام زیبای ها را در سرزمین هزارچشمه به تصویر کشیده است.

همدان که در دامنه‌های کوه الوند قرارگرفته از شهرهای گردشگری کشور محسوب می‌شود

کهن شهر همدان که در دامنه‌های کوه الوند قرارگرفته یکی از شهرهای گردشگری کشور محسوب می‌شود که علاوه بر داشتن اماکن تاریخی و دیدنی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری زیادی در خود جای‌داده است.

آب‌وهوای همدان در چهارفصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان طرفداران خاص خود را دارد و علاوه بر این، طبیعت زیبا و بی‌نظیر آن‌یکی از مواردی بوده که همدان را به‌عنوان یک مکان گردشگری منحصربه‌فرد کرده است.

همدان در فصل زمستان نیز جاذبه‌ها و ظرفیت‌های خاص خود را دارد که می‌تواند گردشگران زمستانی را به‌سوی خود جلب کند، وجود امکانات ورزش‌های زمستانی چون پیست اسکی تاریک دره و یا پیست اسکی ارس باران، یخ نوردی، تله کابین و تله سیژ، سورتمه ریلی، تیرول و همچنین اماکن تفریحی و گردشگری و اماکن تاریخی و دیدنی می‌تواند فرصتی برای جذب گردشگران زمستانی باشد.

اما در کنار تمام این جاذبه‌ها برگزاری برنامه‌های مختلف برای معرفی همدان در هر فصلی یکی از عوامل تأثیرگذار در جذب توریسم و گردشگر بوده که ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به جشنواره زمستانی اشاره کرد.

برپایی جشنواره زمستانی فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های استان و شهر همدان است

برپایی جشنواره‌های مختلف و ازجمله جشنواره زمستانی فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های استان و شهر همدان است که با تبلیغات و اطلاع‌رسانی در این خصوص می‌توان علاقه‌مندان زیادی را برای استفاده از برنامه‌های جشنواره زمستانی و جاذبه‌های استان و شهر همدان به استان دعوت کرد.

جشنواره زمستانی با برگزاری برنامه‌های شاد و متنوع مانند جنگ‌های شادی، مسابقه آدم‌برفی که هواداران زیادی دارد، مسابقات اسکی، یخ نوردی و یا نمایشگاه صنایع‌دستی و یا مسابقه پخت غذاهای مخصوص فصل سرما که طرفداران خاص خود را دارد، می تواند گردشگران بسیاری را روانه همدان کند.

اداره میراث فرهنگی استان همدان در چند سال اخیر متولی برگزاری جشنواره زمستانی در همدان بود که کم‌وبیش توانست با برنامه‌های مختلف تا حدی گردشگرانی را به استان بکشاند و سال گذشته نیز هشتمین جشنواره زمستانی همدان برگزار شد.

در هشتمین دوره جشنواره زمستانی همدان برنامه‌های مختلفی مانند باباطاهر خوانی در آرامگاه باباطاهر، برگزاری نشست همدان شناسی، مسابقه انشانویسی با عنوان پیامبر مهربانی‌ها، رونمایی از ۱۰ اثر ثبت ملی، برپایی نمایشگاه عکس زمستان همدان با حضور یک هنرمند عکاس در باغ نظری و برگزاری شب خاطره در باغ‌موزه دفاع مقدس، نمایشگاه صنایع‌دستی، مسابقه آدم‌برفی در تاریک دره، مسابقه غذاهای محلی و سنتی، برپایی مسابقات ورزشی اسکی و تریال و مسابقات آفرود به اجرا درآمد.

البته اداره ورزش و جوانان و برخی نهادها نیز در کنار میراث فرهنگی در برگزاری جشنواره زمستانی همدان کمک کردند هرچند آن‌طور که شایسته بود در جذب گردشگر به همدان موفق نبود.

سال گذشته برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره زمستانی ماه‌ها قبل از برگزاری جشنواره انجام‌شده بود و جلسات مختلف خبر از برپایی جشنواره زمستانی می‌داد اما امسال باوجوداینکه بارش برف از آذرماه در همدان آغازشده و شرایط برای برگزاری برنامه‌های زمستانی مانند مسابقات اسکی و یخ نوردی و یا مسابقه آدم‌برفی و غیره آماده است تاکنون خبری از برگزاری جشنواره زمستانی نشده و درواقع برگزار شدن و یا نشدن جشنواره زمستانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالیست که سال گذشته نباریدن برف مشکلاتی در برپایی برنامه‌ها ایجاد کرد، حال‌آنکه امسال همدان قبل از فرارسیدن زمستان از نعمت برف برخوردار شده و شرایط طبیعی برای برگزاری جشنواره مهیا است و حال این سؤال پیش‌آمده که باوجود آماده بودن شرایط طبیعی و جوی برای برپایی جشنواره زمستانی همدان آیا این جشنواره برگزار خواهد شد و یا نه؟

برگزاری جشنواره زمستانی در سال جاری هنوز تصویب نشده است

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا جشنواره زمستانی امسال در همدان برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری جشنواره زمستانی در سال جاری هنوز تصویب نشده است.

علی خاکسار در مورد علت تصویب نشدن برگزاری جشنواره زمستانی در همدان و مشخص نبودن زمان برگزاری این جشنواره اظهار داشت: برگزار شدن و یا نشدن جشنواره زمستانی سال جاری هنوز قطعی نیست و متأسفانه این موضوع به دلیل نبود اعتبار معطل مانده است.

میراث فرهنگی همدان به‌تنهایی توان برگزاری جشنواره زمستانی را ندارد

وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته اعتباراتی برای برگزاری جشنواره زمستانی وجود داشت اما امسال با توجه به وضعیت اعتبارات و نبود بودجه کافی و لازم برای برپایی جشنواره زمستانی، میراث فرهنگی استان به‌تنهایی توان برگزاری جشنواره زمستانی را ندارد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان با تأکید بر اینکه برای برپایی جشنواره زمستانی نیاز به همکاری بخش خصوصی وجود دارد، گفت: قرار بر این شده جلساتی برای رایزنی با بخش خصوصی در همدان در مورد همکاری برای برپایی جشنواره زمستانی برگزار شود.

خاکسار ادامه داد: بخش‌های خصوصی گردشگری و مجتمع‌های تفریحی توریستی گنج‌نامه، عباس‌آباد و غار علی‌صدر و تله کابین و مجموعه هتل‌ها می‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و برای برگزاری جشنواره زمستانی پای‌کار بیآیند.

وی در خصوص سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برگزاری جشنواره چه سودی برای بخش خصوصی خواهد داشت، بیان کرد: درواقع استفاده اصلی از ورود گردشگر و برگزاری چنین برنامه‌هایی برای بخش خصوصی است و سال‌های قبل میراث فرهنگی استان هزینه می‌کرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان در همین مورد افزود: گردشگرانی که به بهانه جشنواره زمستانی به همدان بیایند و یا حتی شهروندان همدانی حتماً به مراکز تفریحی و گردشگری و اقامتی نیز سر می‌زنند و از آنها استفاده می‌کنند.

جشنواره زمستانی باعث معرفی استان همدان می‌شود

خاکسار با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره‌ها و همین‌طور جشنواره زمستانی باعث معرفی استان همدان می‌شود، بیان کرد: با برپایی این‌چنین برنامه‌هایی می‌توان به معرفی استان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره زمستانی و اطلاع‌رسانی در مورد آن و تبلیغات می‌تواند در معرفی استان همدان تأثیرگذار باشد، عنوان کرد: با برپایی جشنواره‌ها می‌توان رونق نسبی به گردشگری استان داد و از طرفی زیبایی‌های همدان را در فصل زمستان به گردشگران زمستانی معرفی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری همدان نیز چندی پیش در جلسه کارگروه میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بابیان اینکه سال گذشته برنامه‌های مختلفی در راستای برنامه‌های جشنواره تابستانی و زمستانی در همدان برگزار شد، گفت: بحث ساماندهی جشنواره‌ها در دستور کارگروه قرارگرفته است.

برگزاری جشنواره‌ها باید تأثیر مثبت داشته باشد

ریحان سروش مقدم با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره‌ها باید تأثیر مثبت داشته باشد، افزود: سال گذشته ۶۱ عنوان برنامه با ۷۴۶ محور با هزینه یک میلیارد تومان در راستای برگزاری جشنواره‌های مختلف در همدان برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه قصد نداریم جشنواره‌های استان همدان را حذف کنیم، بیان داشت: استقبال مردم از جنگ‌های شادی در جشنواره‌ها بالا بوده است.

جزیره‌ای کار کردن دستگاه‌های فرهنگی استان موجب هزینه‌بر شدن برنامه‌ها شده است

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بابیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره‌ها این بوده که خروجی داشته باشد، اظهار داشت: جزیره‌ای کار کردن و جدا کار کردن دستگاه‌های فرهنگی استان موجب شده برنامه‌ها هزینه‌بر شود.

ریحان سروش مقدم بابیان اینکه جشنواره زمستانی فرصتی برای معرفی زمستان همدان است و از این راه می‌توان گردشگر به همدان آورد، عنوان کرد: جشنواره باید به ایجاد فضای شاد و رونق اقتصادی برای مردم همدان کمک کند و در این راستا هرچه بیشتر بخش خصوصی وارد شود بهتر است.

با این تفاسیر و با توجه به سخنان مسئولین میراث فرهنگی استان برگزاری جشنواره ازآنجاکه در معرفی استان و همدان مؤثر است و موجب جذب گردشگر به استان می‌شود اهمیت بالایی دارد و باید تأکید داشت که برگزار شدن آن به نفع گردشگری همدان بوده و هست.

اما در حال حاضر با نبود اعتبارات و کمبود بودجه برای برپایی جشنواره زمستانی باید گفت که تلاش برای ارتقا گردشگری استان بر عهده تمام دستگا هاه و نهادهای ذی‌ربط بوده و تنها نباید بر عهده یک سازمان باشد.

بنابراین برای برگزاری جشنواره زمستانی همه دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری، ورزش و جوانان و دستگاه‌های فرهنگی باید پای‌کار باشند و از طرفی بخش خصوصی در استان نیز مانند همیشه باید به یاری استان بشتابد و میراث فرهنگی را در برپایی جشنواره زمستانی امسال کمک کند.