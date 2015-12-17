وجود فساد را نمی توانیم کتمان کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه در یک جامعه سالم تمامی نگاه ها به سیستم قضایی است، تاکید کرد: در یک جامعه سلامتی جامعه ریشه در دستگاه قضایی دارد که خوشبختانه دستگاه قضایی در کشور مورد اعتماد مردم است.

وی با اشاره به اینکه نمی توانیم فساد در سیستم را کتمان کنیم تاکید کرد: فساد موجود مانند موریانه است که بی صدا گسترش پیدا می کند اما اراده محکمی برای مقابله با این موضوع وجود دارد.

استاندار فارس افزود: قدم های مثبتی در راه مقابله و از بین بردن فساد برداشته شده و به طور یقین گسترده تر از قبل ادامه خواهد داشت.

افشانی با اشاره به اینکه مردم همچنان از وضعیت امنیت رضایت کامل ندارد، گفت: امنیت امروز در استان فارس در مقایسه با گذشته بسیار بهتر شده اما همچنان مردم رضایت کامل را ندارد و باید به برنامه ریزی وهمدلی به دنبال کسب رضایت کامل مردم باشیم.

وی یادآور شد: فساد اولین مانع توسعه است و نمی توان در جامعه ای که فساد در آن باشد به دنبال پیشرفت و توسعه بود.

استاندار فارس تاکید کرد: مقابله با فساد را باید از رده های بالا شروع کرد و به پایین رسید در این موقع است که می توان برای توسعه استان و کشور برنامه ریزی کرد.

افشانی با اشاره به اینکه محقق شدن دو موضع حاکمیت قانون و امنیت باعث توسعه و پیشرفت می شود، گفت: امنیت اولین نیاز بشر است که به همراه خود سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال و... می آرود.

وی افزود: امنیت امروز کشور قابل قبول است زیرا در حالیکه کشورهای منطقه گرفتار مباحث امنیتی مختلف هستند جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل قرار دارد.

استاندار فارس تصریح کرد: اجرا و حاکمیت قانون نیز نکته دیگری است که محقق شدن قانون، تحقق حقوق انسانی است.