برگزاری مسابقات قرآن راهکاری مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی است

حجت الاسلام محمد قاسم احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی کرمانشاه اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم راهکاری مناسب برای ترویج فرهنگ قرآن و تشویق علاقمندان در این عرصه معنوی است و فضای استان با میزبانی مسابقات سراسری قرآن کریم سرشار از برکات چهره های قرآنی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همه ما موظف به آشنایی هر چه بیشتر با قرآن و ترویج فرهنگ این کتاب آسمانی هستیم، افزود: این مسابقات وظیفه سنگینی را برای عوامل امور قرآنی تعریف و تعیین خواهد کرد و با توجه به اینکه این مسئولیت امسال به استان کرمانشاه محول شده امیدواریم با تلاش بیشتر در راستای خدمت رسانی به جامعه قرآنی و پیشتازان در عرصه معرفت و علوم قرآنی انجام وظیفه شود.

رئیس دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه گفت: امکان کسب میزبانی برای استان‌ها بر حسب سنجش عملکرد آنها از سوی مرکز است و هر چند سال یکبار رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها در برگزاری بهتر و باشکوه‌تر سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن نقش آفرین هستند و با مشارکت و فعالیت گسترده تر می‌توانند در راستای اطلاع رسانی و جذب مشتاقان به سمت قرآن موثر واقع شوند تا همه از برکات معنوی این مسابقات بهره مند شوند.

حجت الاسلام احمدی گفت: مسئولیت بزرگ برگزاری بهتر این مسابقات تنها به عهده نهاد یا ارگان خاصی نیست و همه دستگاه های اجرایی دولتی و مردمی که به نوعی در تصمیمات استانی دخیل هستند و مشارکت مردم در مسابقات و اطلاع رسانی این رخداد عظیم قرآنی بسیار اثر بخش است.

وی با تاکید بر لزوم آماده سازی همه مسئولین و مراکز برای برگزاری سی و هشتمین مسابقات قرآنی افزود: حضور چهره های درخشان قرآنی در سراسر کشور که برخی نیز به عنوان مبلغ بین المللی قرآن فعالیت دارند در ایجاد انگیزه در سطح استان و شرکت کنندگان قابل توجه خواهد بود و از آنجا برگزاری مسابقات قرآن آثار و برکات فراوانی در استان خواهد داشت بنابراین باید همه زمینه را برای خدمت رسانی بهتر و جذب علاقمندان به مباحث قرآنی که در جریان مسابقات قرار خواهند گرفت فراهم کنیم.