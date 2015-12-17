کلینیک مشاوره کارآفرینی در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان کرمان با اشاره به اینکه از اقدامات تجاری سازی علم در کشور حمایت می شود، گفت: توسعه تجاری سازی علم به اندازه توسعه علم و دانش در کشور موثر است.

وی با بیان اینکه اثر تجاری سازی علم در اقتصاد کشور نمایان می شود، افزود: پژوهش امروز کشور نباید فقط توسعه مرزهای دانش باشد بلکه اولویت آن کاربردی کردن این علم است که منتهی به خلق ثروت از طریق علم شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در حوزه طرح های پژوهشی آثار ناشی از خلق ثروت را هنوز در اقتصاد کشور نداریم، خاطر نشان کرد: مجموع محصولات دانش بنیان در کشور هنوز به یک دهم درصد درآمد فروش نفت نمی شود.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری را باید جدی گرفت و سرلوحه اقدامات پژوهشی قرار داد، گفت: درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته و برای تامین هزینه های کشور به شدت نیازمند خلق ثروت از محل دانش است.

وی راه اندازی کلینیک مشاوره کارآفرینی در دانشگاه پیام نور کرمان را اقدامی ارزشمند در جهت تجاری سازی علم دانست و اظهار داشت: بسیاری از جوانان توانمندی های بزرگی دارند که با کمی مشاوره دادن در حوزه های اجرایی می توان انها را به سمت موفقیت راهنمایی کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: حلقه بین دانشگاه و مراکز اجرایی که یک بخش آن صنعت است را باید وصل کرد و راه اندازی کلینیک مشاوره کارآفرینی در دانشگاه پیام نور کرمان اقدامی در این زمینه است.

گفتنی است مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان کرمان که بمناسبت هفته پژوهش و فن آوری برگزار شد، با حضور پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور د رمجلس و رشیدی نژاد رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان از 13 نفر از پژوهشگران نمونه این دانشگاه تجلیل به عمل آمد.