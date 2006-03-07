مطالبات معوقه معلمان خارج از كشور پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر عباس پور با اعلام اين خبرافزود: اين معوقات مربوط به سال هاي 71 تا 79 است كه با پيگيري هاي چندماه اخير وزارتخانه، 10 درصد كل مطالبات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تامين و تا قبل از سال جديد پرداخت مي شود.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش ميزان كل مطالبات معوقه معلمان خارج از كشورراحدود 63 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: يك سوم اعتبار مورد نياز براي پرداخت مطالبات معوقه اين گروه از معلمان در لايحه سال آينده پيش بيني شده است كه در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي و تخصيص اعتبارلازم به آموزش و پرورش در سال 85 پرداخت مي شود.

بنا به اين گزارش ، هم اكنون يك هزار و 175 معلم در خارج از كشور عهده دارامر آموزش بيش از 15 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف هستند.