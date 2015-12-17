تسهیلات اشتغال روستاییان تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل رضوی بعدازظهر پنج شنبه در همایش توسعه روستایی گچساران اظهارداشت: این تسهیلات در قالب تعاونی های کارآفرینی روستایی با حضور سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد.

رضوی افزود: این تسهیلات با توجه به تعداد سرپرستان خانوارها متفاوت بوده و نحوه بازپرداخت نیز شرایط ویژه خاص خود را دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: تعاونی ۲۵ نفری، ۶۰ درصد تسهیلات و ۴۰ درصد آورده، تعاونی ۵۰ نفری ۶۵ درصد تسهیلات و ۳۵ درصد آورده، تعاونی های ۱۰۰ خانوار، ۷۰ درصد تسهیلات و ۳۰ درصد آورده دومیلیاردتومان، و بالای ۱۰۰ خانوار تا سقف سه میلیارد تومان و همچنین بالای ۲۰۰ خانوار چهار برابر آورده تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

رضوی افزود: کارمزد کلیه تسهیلات اشتغالزایی روستائیان سه درصد بوده و باز پرداخت آنها برای زیر ۲۰۰ خانوار بین چهارتا پنج سال است و بالای ۲۰۰ خانوار بین سه تا چهار سال است.

وی با بیان اینکه روستائیان می توانند با ارائه طرح های اشتغالزایی در این تعاونی مشارکت داشته باشند، افزود: برای تسهیلات مشارکتی ضمانت نیاز نیست ولی برای تسهیلات غیرمشارکتی ضمانت نامه مورد نیاز است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری یادآورشد: در صورتیکه روستائیان طرحی برای تشکیل تعاونی نداشتند هزینه مشاوره از نهادهای دولتی براساس مصوبه هیئت دولت کاملا رایگان خواهد بود.