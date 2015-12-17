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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور خبرداد:

تسهیلات اشتغال روستاییان تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت می شود

تسهیلات اشتغال روستاییان تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت می شود

گچساران- معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستائیان تا سسقف سه میلیارد تومان خبرداد.

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل رضوی بعدازظهر پنج شنبه در همایش توسعه روستایی گچساران اظهارداشت: این تسهیلات در قالب تعاونی های کارآفرینی روستایی با حضور سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد.

رضوی افزود: این تسهیلات با توجه به تعداد سرپرستان خانوارها متفاوت بوده و نحوه بازپرداخت نیز شرایط ویژه خاص خود را دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: تعاونی ۲۵ نفری، ۶۰ درصد تسهیلات و ۴۰ درصد آورده، تعاونی ۵۰ نفری ۶۵ درصد تسهیلات و ۳۵ درصد آورده، تعاونی های ۱۰۰ خانوار، ۷۰ درصد تسهیلات و ۳۰ درصد آورده دومیلیاردتومان، و بالای ۱۰۰ خانوار تا سقف سه میلیارد تومان و همچنین بالای ۲۰۰ خانوار چهار برابر آورده تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

رضوی افزود: کارمزد کلیه تسهیلات اشتغالزایی روستائیان سه درصد بوده و باز پرداخت آنها برای زیر ۲۰۰ خانوار بین چهارتا پنج سال است و بالای ۲۰۰ خانوار بین سه تا چهار سال است.

وی با بیان اینکه روستائیان می توانند با ارائه طرح های اشتغالزایی در این تعاونی مشارکت داشته باشند، افزود: برای تسهیلات مشارکتی ضمانت نیاز نیست ولی برای تسهیلات غیرمشارکتی ضمانت نامه مورد نیاز است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری یادآورشد: در صورتیکه روستائیان طرحی برای تشکیل تعاونی نداشتند هزینه مشاوره از نهادهای دولتی براساس مصوبه هیئت دولت کاملا رایگان خواهد بود.

 

کد مطلب 3002434

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