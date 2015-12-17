به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه ظهر امروز پنج شنبه در جلسه بانوان فرهیخته استان که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، یکی از ویژگیهای هویت اسلامی و انقلابی جامعه رعایت حجاب و عفاف خواند و گفت: باید نهادینه و برجسته کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه در اولویت برنامه ها و اقدامات مسئولان قرار گیرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه استان کردستان در حوزه اندیشهها غریب است هر چند انسانهای توانمندی در این استان در رشتههای خاصی وجود دارد اما چون تقسیمبندی خاصی انجام نشده متاسفانه در بحث نخبهپروری دچار غربت است.
وی خانواده را مهمترین رکن ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ذکر کرد و افزود: خانواده باید از فرهنگ فاطمی در تربیت فرزندان سبک زندگی اسلامی، آیین همسرداری و... توجه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: با گسترش فرهنگ بیحجابی در جامعه متاسفانه بیحجابی بهعنوان یک ارزش تلقی شده و این زنگ خطری برای اسلام است و مسئولان باید مواظب باشند که منکر به معروف و معروف به منکر تبدیل نشود.
حجتالاسلام آزادیخواه عنوان کرد: حجاب بحثی عقلی، قرآنی بوده و از نظر حاکمیتی یک ارزش انقلابی به شمار میرود و هویت زن مسلمان را نشان میدهد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای گسترش حجاب و عفاف رویکرد ما رویکردی فرهنگی است؛ اظهار کرد: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کار فرهنگی دیربازده و زمانبری است و بهترین راه مبارزه با بیحجابی ارتقای فرهنگ عمومی و مصونسازی جامعه است.
وی به شاخصهای حجاب در ادارات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حجاب ارزندهترین نماد فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایران اسلامی به شمار میرود و عفاف پدیده ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینههای فرهنگی و اجتماعی بهعنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم بوده و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است لذا شاخصهایی برای ارزیابی آن در ادارات لازم است که برش و رنگ مناسب لباس اداری، پرهیز از هر گونه آرایش، عدم افراط در مراودهها و گفتگوها، شرح وظایف بانوان مرتبط با جنسیت، پرهیز از هر گونه مکالمه غیرعادی و غیره از جمله ضرورتهای این شاخصها است.
حجتالاسلام آزادیخواه خاطر نشان کرد: باید فعالیتهای پژوهشی در این حوزه دنبال شود و در ادامه با توجه به نتایج و بررسیهای صورت گرفته به اقدامات اجرایی بپردازیم.
گفتنی است،تعامل با جمعیت بانوان فرهیخته سایر استانها بهویژه استانهای همجوار، ترویج حجاب و عفاف در ادارات، استفاده از سیاستهای تشویقی به جای سیاستهای خشن و جریمهدار در بحث حجاب، معرفی الگوهای برتر حجاب و عفاف در جامعه، استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته استان در گفتمانهای دینی مدارس، تهیه شناسنامهای از توانمندیهای ابنوان فرهیخته استان و برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای بانوان فرهیخته استان از جمله مصوبات و برنامههای مطرح شده در این جلسه بود.
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