رعایت قانون از سوی مسئولان اعتماد مردم را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی پژوهش ظهر پنج شنبه در همایش رسانه ها و انتخابات بیان کرد: انقلاب متعلق به مردم است و اگرچه در زمان انتخابات صحبت از حضور مردم است ولی تمام این ها به خاطر تذکر بوده و صاحبان انقلاب نیازی ندارند که به آن ها در این باره توصیه شود.

وی با بیان اینکه کشور بر اساس انتخابات پایه ریزی شده و این مردم هستند که همه چیز را در کشور انتخاب می کنند افزود: آن چیزی که دشمن را در برابر ما به زانو درآورده این برداشت است که انقلاب دارای پشتوانه قوی مردمی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: گاهی مردم از عملکرد برخی از مدیران دلخوری دارند ولی این دلیلی نیست که بخواهند به خاطر آن از انقلاب دور شوند و باید توقعات مردم را مورد توجه قرار داد و باید در برابر ناراحتی های آن ها در شیوه مدیریتی خود تجدید نظر کنیم.

پژوهش با بیان اینکه مردم از صبر بالایی برخوردا هستند گفت: تحمل مردم دلیلی بر آن نیست که بخواهیم شیوه های غلط خود را ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: رسانه ها رابطان بین مردم و حاکمان هستند که اگر این نقش خود را به خوبی ایفا کنند هم به نفع مردم و هم به نفع مسئولان خواهد بود و اگر سوء تدبیری از سوی مدیران وجود دارد باید مطرح شود تا بتوان آن را اصلاح کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با بیان اینکه در زمان انتخابات اطلاع رسانی لازم از سوی رسانه ها انجام می شود گفت: مطمئن باشید که کار برای مردم و به دست مردم است و مردم نامحرم نیستند که نخواهیم در زمان انتخابات اطلاعات را در اختیار آن ها قرار دهیم و اخبار به موقع اطلاع رسانی می شود و رسانه ها نیز باید امانت داری کند.

پژوهش بیان کرد: خط قرمز ما در انتخابات قانون است و عدول از آن به معنای خیانت محسوب می شود و زمانی اعتماد مردم نسبت به مسئولان افزایش می یابد که بفهمند همه مسئولان پایبند به قانون هستند.