بیش از ۳۰ درصد فضاهای آموزشی کشور غیر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم اردوی پیشاهنگان یاور مربی پیشتاز در اصفهان، اظهار داشت: در ۱۰ سال اخیر ۶۶ درصد فضاهای آموزشی غیر استاندارد بودند، این در حالی است که ظرف چند سال گذشته این میزان به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده که نشان از تلاش نظام جمهوری اسلامی و متولیان فرهنگی است.

وی بیان داشت: طبق تفاهمی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده، ۳۳ درصد فضاهای آموزشی غیر استاندارد، استاندارد خواهند شد و فضاهای آموزشی موجود در شهرستان فلاورجان جزء اولویت کاری ما قرار خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جدیدترین خبری که برای فرهنگیان داریم این است که فرزندان این قشر در پذیرش وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: رکن اصلی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، معلمان است و بر همین اساس ساماندهی نیروی انسانی و معلمان در اولویت اصلی کاری ما قرار گرفته است.

فانی ادامه داد: اگر نیروی انسانی به خصوص معلمان، بومی باشند بدون شک میزان اثربخشی عملکرد آنها در نظام تعلیم و تربیت دوچندان خواهد شد.

ساخت یک‌هزار دستگاه منزل مسکونی برای فرهنگیان

وی اعلام کرد: طبق گزارشات رسیده بازنشستگان فرهنگی سنوات قبل نیز از نظر دریافت حقوقی با مشکلات بسیاری مواجه بودند که در این خصوص با پیگیری‌های اخیر در کمیسیون اجتماعی دولت پیش‌بینی شده که این مشکل در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه ترمیم پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکل ۱۰ ساله مسکن فرهنگیان افزود: ساخت یک‌هزار دستگاه منزل مسکونی که برای فرهنگیان توسط صندوق ذخیره فرهنگیان در سنوات گذشته آغاز شده بود با پیگیری مدیران فعلی برطرف خواهد شد.

فانی بیان کرد: مسائل و مشکلات موجود در آموزش و پرورش مسائلی قدیمی است که تلاش دولت، کاهش این مشکلات در بازه زمانی معقول و عقلانی است.

وی با اشاره به اهمیت بحث رتبه‌بندی معلمان عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در سند تحول بحث رتبه‌بندی معلمان است که جزء احکام این سند مطرح شده و لازمه این رتبه‌بندی، ارزیابی حرفه‌ای از مهارت‌های معلمان است.

رفع مشکل پاداش بازنشستگان نیازمند یک‌هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: باید مکانیزمی داشته باشیم تا عملکرد فرهنگیان را ارزیابی کنیم و خوشبختانه امسال در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز ارزیابی حرفه معلمان هستیم تا با یک ارزیابی مطلوب بتوانیم زمینه‌های اجرایی رتبه‌بندی معلمان را در سال‌های بعدی فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: سند تحول نظام آموزشی، سندی است که از سال ۸۲ آغاز و در سال ۹۱ به تصویب رسید که براساس این سند نقشه راه آماده شده و در برنامه ششم و هفتم توسعه اجرا خواهد شد.

فانی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور از جمله موضوعات مهمی است که با آن همه مشکلات موجود بر سر راه آموزش و پرورش برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به تعدادی از این مشکلات گفت: مسائلی چون بودجه‌های آموزش و پرورش، برنامه‌های درسی و محتوا، پژوهش و ارزشیابی، مدیریت، آموزش و پرورش و غیره تمامی مباحثی هستند که در این سند پیش‌بینی شده است.

فانی در ادامه افزود: رفع مشکل پاداش بازنشستگان نیز نیازمند یک‌هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی پیرامون عدم اتمام پروژه استخر در شهرستان فلاورجان، تصریح کرد: نیمی از هزینه‌های این استخر از اعتبارات ملی تأمین و نیم دیگر آن نیز از اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع اهمیت فضاهای آموزشی گفت: از ۵۲۰ هزار کلاس درس در کشور یک سوم آن استاندارد نبوده و به بیان دیگر ۳۳ درصد فضاهای آموزشی ما استاندارد نیست.