فرهنگ وقف توسط اصحاب رسانه و هنرمندان به جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین محمد صالحی در همایش وقف و رسانه که صبح امروز، پنجشنبه با حضور جمعی از هنرمندان البرزی و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: هنر همیشه ماندگار است و در مقوله ای که وارد شود تاثیر به سزایی بر جای می گذارد.

وی فرهنگ وقف را یکی از زیباترین و ماندگارترین فرهنگ ها دانست که به کمک هنر در همه زمان ها ماندگار می ماند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز تاکید کرد: هنرمندان و اهل رسانه باید وقف را معرفی کرده و برای ترویج و گسترش وقف فرهنگ سازی کنند.

حجت الاسلام صالحی با تاکید بر اینکه وقف فقط متعلق به ما نیست و به بشریت تعلق دارد گفت: فعالیت گسترده وقف در اربعین امسال در شهرهای مرزی برای پذیرایی از زائران حسینی مثال زدنی است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ وقف فقط متعلق به ما و زمان حال نیست گفت: این فرهنگ متعلق به آینده است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه وقف حبس المال است، تصریح کرد: این حبس المال زیبا و مانا و در حرکت است و در این عمل خیرات آزاد می شود.

این همایش با حضور جلال مقامی صدای ماندگار برنامه دیدنی ها، گزارشگر ورزشی اسکندر کوتی و بازیگر نقش ابولهب در فیلم محمد(ص) محمد عسگری برگزار و همچنین از پیشکسوتان عرصه رسانه و خبرنگاران و عکاسان تجلیل شد.