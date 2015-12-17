به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، پیرو نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۴ مبنی بر ثبت نام کادرفنی و بازیکنان تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶، مقتضی است باشگاه‌های سپاهان، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز تا تاریخ ۲۴ دیماه ۹۴ تمامی فرم‌ها و مدارک مرتبط دریافتی را در قالب فرمت (jpeg) تهیه کرده و همه موارد درخواستی را که شامل دو دو فولدر مجزای ثبت بازیکنان و کادرفنی در قالب TM۲، TM۱ است را به همراه فولدرهای مشخص برای هر بازیکن و کادرفنی در قالب DVD به دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون ارسال کنند.

همچنین با توجه به حضور باشگاه نفت تهران در مرحله حذفی مسابقات، این باشگاه موظف به ارائه مدارک خود تا تاریخ دهم دیماه ۹۴ است.

گفتنی است مسئولیت ناشی از عدم تکمیل و ارسال فرم‌ها و مدارک در زمان تعیین شده که منجر به حذف آن تیم از دور مسابقات می‌شود متوجه باشگاه خواهد بود.