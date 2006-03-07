نمازخانه هاي مدارس ساماندهي و بهسازي مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: اين طرح در مدارس داوطلب با هدف بهبود و اصلاح اقامه نماز دانش آموزان و رفع استخفاف از اقامه نمازدر مراكز آموزشي به اجرا درخواهد آمد.

بنا براين گزارش، توانمند سازي مديران، ساماندهي و بهسازي نمازخانه هاي مدارس ، تهيه و توزيع محصولات فرهنگي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تشويقي و تكميلي از جمله راهكارهاي پيش بيني شده در اين طرح است.

براين اساس در راستاي بهسازي نمازخانه ها و فراهم كردن فضاي مطلوب براي حضور داوطلبانه دانش آموزان ، متناسب با وضعيت فضاي نمازخانه اقداماتي نظير تعمير فضاي نمازخانه ، ترسيم و بهسازي تاسيسات بهداشتي ، گرمايشي و سرمايشي مدارس ، وضوخانه و تهيه ملزومات مورد نياز نمازخانه در دستور كار قرار گرفته است.

همچنين به منظور غني سازي و افزايش تاثير برنامه هاي فرهنگي مرتبط با اقامه نماز بر اساس نيازهاي مدارس و نظركارشناسان ، محصولات فرهنگي مناسب تهيه و تدوين و بين مدارس توزيع خواهد شد.