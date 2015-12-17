ادبیات نیازمند راهبرد کلان در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین روز از نشست تخصصی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد استان ها در بندرعباس با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی، محمد مهدی احمدی مدیرکل هماهنگی استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد استان ها و مدیران ستادی معاونت روز پنج شنبه (۲۶ آذرماه) در بندرعباس برگزار شد.

سید عباس صالحی با اشاره به تصویب ۹۹ مصوبه در نشست بندرعباس گفت: کمیته تدوین نهایی جهت ویرایش و تلفیق این مصوبات تشکیل خواهد شد و نتایج آن حداکثر تا دو هفته آینده به مدیران کل اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین شورای تعاملات استانی وظیفه پی گیری مصوبات و میزان اجرایی شدن آن ها در استان ها را دنبال خواهد کرد. شورای تعاملات استانی سال گذشته پس از برگزاری نخستین نشست تخصصی در تبریز تشکیل شد و وظیفه روند اجرایی شدن مصوبات در استان ها را بر عهده دارد.

صالحی با اشاره به موضوعات و مسایل بنیادی معاونت فرهنگی در آینده عنوان کرد: موضوع نخست بحث اقوام و ادیان است. دفتر مجامع معاونت امور فرهنگی تا پیش از این صرفا به فعالیت در حوزه ادیان می پرداخت. اما در حال حاضر موضوع اقوام بسیار جدی شده است و این فرصتی را ایجاد کرده تا فعالیت ها در این حوزه گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به اهیمت موضوع اقوام در آینده ایران گفت: مساله اقوام ایرانی مساله یک دهه آینده ما خواهد بود و همگی از میزان اهمیت این موضوع آگاه هستیم. لذا بحث اقوام، راهبرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه آینده خواهد بود. البته نباید از این موضوع غافل شد که نقش معاونت امور فرهنگی با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد در استان ها تکمیل می شود. پیشنهاد ما این است که استان های درگیر با موضوع اقوام ارتباط فعال تری با دفتر مجامع داشته باشند.

صالحی با اشاره به اهمیت توجه به ادبیات و شعر گفت: ادبیات در تاریخ ایران یک سرمایه ملی و اجتماعی است و باید در خصوص این موضوع راهبردهای کلان داشته باشیم.

معاون امور فرهنگی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات بنیاد شعر و ادبیات داستانی در دو سال گذشته گفت: بنیاد ادبیات داستانی نهادی نوپاست که با همکاری و تعامل استان ها می توان به تعمیق فعالیت های آن پرداخت و از این طریق به بارور کردن سرمایه ادبیات در ایران اقدام کرد.

وی حوزه های نوظهور را دیگر موضوع مهم پیش روی معاونت امور فرهنگی در آینده دانست و گفت: حوزه های نوظهور مساله مهم حوزه فرهنگی ما محسوب می شود و نیازمند برنامه ریزی های بیشتری است. باید هر چه سریعتر نسبت به مشخص کردن راهبرها در این حوزه اقدام کنیم.

صالحی با اشاره به فعال شدن دیپلماسی فرهنگی معاونت فرهنگی در دو سال گذشته گفت: دیپلماسی فرهنگی با محوریت کتاب یکی دیگر از موضوعاتی است که نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد. در دو سال گذشته دیپلماسی فرهنگی بر پایه کتاب از طریق میهمان ویژه شدن ایران در نمایشگاه کتاب مسکو و دیگر نمایشگاه های کتاب خارجی دنبال شده است. همچنین دعوت از روسیه به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب ۹۵ و ایتالیا در نمایشگاه کتاب ۹۶ از دیگر فعالیت های ما در این حوزه است. البته نیازمند نظرات و پیشنهادات بیشتر دوستان در استان ها برای گسترده تر شدن این فعالیت ها هستیم.

وی افزود: اقتصاد فرهنگ نیز پنجمین موضوعی است که باید در برنامه ریزی های آینده ما بیشتر به آن توجه شود. در دفتر مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد مطالعاتی درباره اقتصاد نشر انجام شده است که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد. همچنین در حال بررسی اقتصاد چاپ در کشور هستیم تا از این طریق به تقویت اقتصاد چاپ و نشر بپردازیم.

صالحی در پایان اظهار کرد: این پنج موضوع راهبردهای مهم معاونت امور فرهنگی در آینده محسوب می شوند و در برنامه ریزی ها خصوصا اجلاس های بعدی باید به آن ها توجه بیشتری شود. امیدورام با تلاش و همکاری استان ها بتوانیم در تحقق این راهبردها اقدامات اساسی انجام دهیم.