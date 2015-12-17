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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور خبر داد:

تسهیلات اشتغال روستاییان تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت می‌شود

تسهیلات اشتغال روستاییان تا سقف سه میلیارد تومان پرداخت می‌شود

گچساران- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستائیان تا سقف ۳ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضوی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش توسعه روستایی گچساران اظهار داشت: این تسهیلات در قالب تعاونی‌های کارآفرینی روستایی با حضور سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد.

رضوی افزود: این تسهیلات با توجه به تعداد سرپرستان خانوارها متفاوت بوده و نحوه بازپرداخت نیز شرایط ویژه خاص خود را دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: تعاونی ۲۵ نفری،۶۰ درصد تسهیلات و ۴۰ درصد آورده، تعاونی ۵۰ نفری ۶۵ درصد تسهیلات و ۳۵ درصد آورده، تعاونی های ۱۰۰ خانوار، ۷۰ درصد تسهیلات و ۳۰ درصد آورده ۲ میلیارد تومان و بالای ۱۰۰ خانوار تا سقف ۳ میلیارد تومان و همچنین بالای ۲۰۰ خانوار ۴ برابر آورده تا سقف ۳ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: کارمزد کلیه تسهیلات اشتغال‌زایی روستائیان ۳ درصد بوده و بازپرداخت آنها برای زیر ۲۰۰ خانوار بین ۴ تا ۵ سال و بالای ۲۰۰ خانوار بین ۳ تا ۴ سال است.

رضوی با بیان اینکه روستائیان می توانند با ارائه طرح های اشتغال‌زایی در این تعاونی مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: برای تسهیلات مشارکتی ضمانت نیاز نیست ولی برای تسهیلات غیرمشارکتی ضمانتنامه مورد نیاز است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری یادآورشد: در صورتی‌که روستائیان طرحی برای تشکیل تعاونی نداشتند، هزینه مشاوره از نهادهای دولتی بر اساس مصوبه هیئت دولت کاملا رایگان خواهد بود.

کد مطلب 3002472

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