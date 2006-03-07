مجلس يك بند ديگر از تبصره 12 لايحه بودجه را تصويب كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي درآمدي لايحه بودجه سال 85 و بر اساس بند الف تبصره 12 كميته برنامه ريزي شهرستان مي تواند در صورت وجود پروژه هايي كه اعتبارات آن حداقل سي درصد در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر و پنجاه درصد در شهرهاي بالاي ده هزار نفر جمعيت توسط خيرين تامين گرديده است تا ده درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را اولويت پروژه هاي فرهنگي، ورزشي و حوزوي اختصاص دهد.

همچنين بر اساس بند ب اين تبصره به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها اجازه داده شد نسبت به اجراي بند (ج) ما ده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1383 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند.

همچنين بر اساس بند «ج» تبصره 12 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده شد در هر يك از مقاطع سه ماه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واريزي هر استان از ابتداي سال تا پايان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون واريز كند.