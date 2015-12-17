به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در پی حادثه ناگواری که در ساعت یک و سی دقیقه بامداد چهارشنبه ٢٥ آذرماه ٩٤ در بیمارستان شهید چمران سوسنگرد اتفاق افتاد که در آن سه فرد شرور در حالت غیرطبیعی به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و اقدام به فحاشی به کادر پزشکی و ضرب و شتم پزشک اورژانس کرده بودند، قائم‌مقام وزیر بهداشت با حضور در خوزستان از این پزشک عیادت کرد.

دکتر ایرج حریرچی به نمایندگی از وزیر بهداشت برای دیدار با پزشک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تأکید بر پیگیری موضوع از نزدیک، غروب چهارشنبه همراه با اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز وارد سوسنگرد شد و ضمن عیادت از کادر درمانی آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان علت رخداد این واقعه و حواشی آن قرار گرفت.

حریرچی در حاشیه این عیادت با بیان اینکه ما سعی داریم قداست پزشکان که صادقانه به مردم خدمت می‌کنند حفظ شود، گفت: باوجوداینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ساعاتی پس از حادثه با حضور در محل و دیدار با دادستان و فرمانده نیروی انتظامی به‌شدت پیگیر این مسئله بوده، بر خود لازم دیدیم به‌منظور حفظ شأن و جایگاه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان این منطقه در محل حاضر و از نزدیک رسیدگی به این تخلف را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: باید آگاهی مردم را افزایش دهیم تا در شرایط پرتنش مثل بیماری و تصادف، آرامش خود را از دست ندهند. همچنین لازم است تا با آموزش کادر درمانی در مدیریت برخورد با چنین حوادثی، فضایی را به وجود آوریم که دیگر شاهد این‌گونه مشکلات نباشیم.

حریرچی با اشاره به وجود کمبود پزشک و پرستار در کل کشور اظهار كرد: ما هنوز با استانداردهای مدنظر فاصله داریم اما با این وجود با امکاناتی که دولت در اختیار ما قرار داده و تلاش‌های مسئولان وزارت بهداشت، توانسته‌ایم به حداقل قابل‌قبول در این زمینه رسیده و با بومی گزینی نیز درصدد هستیم تا کاستی‌های نیروی انسانی را جبران کنیم.

حریرچی با بیان اینكه حدود ١٠٠ هزار تخت بیمارستانی در كل كشور كمبود داریم، اضافه کرد: نظام سطح‌بندی بیمارستانی به ما این اجازه را نمی‌دهد که در هر شهر و با هر جمعیتی یک بیمارستان بسازیم، بلكه باید در نظر داشته باشیم همیشه بر اساس معیارهای علمی با مسائل برخورد کنیم تا بتوانیم با استانداردهای تعریف‌شده، خدمات مطلوب را به مردم ارائه کنیم.

معاون كل وزارت بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر چند بیمارستان در استان خوزستان و در شهر اهواز و دیگر شهرستان‌ها در دست احداث است که مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارند و بیش از ۱۰۰ تخت آی سی یو نیز تا پایان امسال به ظرفیت بخش درمان خوزستان اضافه خواهد شد.

وی افزود: ارائه خدمات درمانی در بیمارستان شهید چمران سوسنگرد در سطح قابل قبولی ارائه می‌شود و بیمارستان جایگزین نیز در این شهرستان در حال احداث بوده كه هم‌اکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حریرچی بیان کرد: در استان خوزستان به دنبال افزایش ظرفیت بیمارستانی هستیم و درصدد هستیم در بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند، نیروهای موردنظر را تأمین و اضافه کنیم.