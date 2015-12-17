هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان خوزستان مشخص شد

اسماعیل ارزانی بیرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان شب گذشته تشکیل شد. یک گروه را برای هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان به هیئت نظارت معرفی کردیم ولی یک سری از افراد معرفی‌شده را تأیید نکرده که واقعاً جای تأسف دارد.

وی تصریح کرد: برای معتمدان از ۳۰ نفر ۲۹ نفر تأیید شده و ۶ نفر از این افراد تأیید شده حضور نداشتند جلسه ای را با ۲۳ نفر حاضر از اعضای معتمد تشکیل دادیم و هشت نفر را انتخاب , هیئت اجرایی را تشکیل دادیم.

ارزانی بیرگانی تصریح کرد: با تشکیل جلسات مختلف و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شب گذشته اعضای هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از با رأی‌گیری میان ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف شهرستان اهواز تعیین شدند.

ارزانی بیان کرد: امروز صبح ثبت‌نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شروع شد و استقبال خیلی خوبی شد و انتظار نداشتم در عرض سه ساعت چهار نفر از بزرگواران مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالی پور، سید نورالله حسن‌زاده، سید موسی بلادیان، ماندنی ذراتی، سید لطف‌الله هاشمی، ناصر قلی پور، رامی علاسوند مقدم و محمدرضا رضایی هشت عضو این هیئت هستند.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴) در هفتم اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحله نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴) برگزار می‌شود.

در حال حاضر خوزستان شش نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد. آیت‌الله عباس کعبی، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله سید علی شفیعی، آیت‌الله محسن حیدری، آیت‌الله احمدی شاهرودی و حجت‌الاسلام علی فلاحیان نمایندگان فعلی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری هستند. در این دوره تعداد نمایندگان خوزستان به هفت نفر افزایش پیدا کرده است.