حفاري دومين چاه ميدان نفتي پارس جنوبي آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شركت نفت و گاز پارس، از سوم فوريه سال 2006 ميلادي برابر با چهاردهم بهمن ماه سال جاري مراحل عمليات حفر دومين چاه طرح توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي ابتدا با انجام حفاري چاه راهنما آغاز گرديده است.

براسا اين گزارش ، حفاري چاه راهنما به عنوان روندي كه تمامي اطلاعات مورد نياز مخزن مورد نظر را در اختيار مي گذارد حائز اهميت بسيار زياد است.

در حفاري چاه راهنما نمودارهاي مختلف از درون چاه گرفته شده است كه مهمترين آن نمودار MDT به عنوان نموداري كه فشار لايه هاي مختلف مخزن، همچنين اطلاعات و اختصاصاتي شامل شيب سيالات دورن مخزن، سطوح سيالات مانند سطوح آب و نفت و يا سطح گاز ونفت درون مخزن و همچنين نمونه هاي تحت فشار از مخزن را استحصال، و بررسي و مشخص مي سازد كه به طور كلي خصوصيات سيال درون مخزن را معرفي مي نمايد.

طبق برنامه پيش بيني شده طول حفر افقي اين چاه از عمق 1550 متر و با زاويه 90 درجه تا عمق نهايي 3288 متر خواهد بود.

پيش بيني مي شود حفاري چاه دوم طرح توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي با محاسبه زمان صرف شده جهت حفاري چاه راهنما 63 روز به طول بيانجامد.

بنابراين گزارش ، برنامه ريزي پيش بيني شده در طرح توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي براي حفر 9 حلقه چاه تنظيم گرديده است در نهايت كل عمليات حدود 295 روز بطول خواهد انجاميد.

شركت توسعه پترو ايران به عنوان پيمانكار اصلي و با همكاري شركت شلملرجر به عنوان (پيمانكار، مديريت) كل فعاليت هاي به توليد رساندن اين ميدان را به عهده دارد كه در قالب قرار داد بيع متقابل در تاريخ بيست و هفتم اسفند ماه سال 1383 به امضا رسيده است.

سرمايه گذاري براي كل پروژه 588 ميليون دلار در دو فاز برآورده شده و به تصويب شوراي عالي اقتصاد رسيده است و هم اكنون فاز اول توسط شركت پترو ايران در حال انجام مي باشد.