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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

برترین تصاویر جهان در ۲۶ آذر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۲۶ آذر ۹۴

تصاویر امروز را با تعمیر مجسمه برنزی در چین، سیل در پاراگوئه ، مزارع گل نرگس در انگلیس و جشن روز پیروزی در بنگلادش خواهید دید.

رنگ آمیزی و تعمیر مجسمه برنزی «گوان یو» در استان هنان چین (CSN)

لیزر نور مصنوعی به سمت آسمان از رصد خانه ای در شیلی (REUTERS)

تصویر پارک حیات وحش اسکاتلند (Getty)

فصل چیدن گل های نرگس در انگلیس (guardian)

تزئینات جشن کریسمس در مسکو روسیه (Barcroft)

مرد اهل بنگلادش صورت خود را در جشن روز پیروزی رنگ کرده است. (Getty)

جشنواره مجسمه سازی با یخ در بلژیک (AFP)

کارگری در حال استراحت در محل ساخت و ساز مجتمع مسکونی در بنگلور هند (REUTERS)

سیل در پاراگوئه، پنجاه هزار نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد. (AFP)

کد مطلب 3002492

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    نظرات

    • آ ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
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      پاسخ
      چقدر اون عکسی که با عنوان چیدن گل نرگس هست قشنگه خیلی پس زمینه رویایی داره

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