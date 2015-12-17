نیاز به همکاری بافندگان برای تسریع در بافت فرش عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی، صبح امروز در مراسم افتتاح کارگاه بافت فرش عتبات عالیات در شرف آباد کرمان اظهار داشت: بر اساس قرارداد منعقد شده بین عتبات عالیات کرمان و ستاد عتبات عالیات کشور، باید ۳۰ هزار مترمربع فرش دستباف در استان کرمان بافته شود.
وی بیان کرد: از زمان انعقاد این قرارداد تاکنون، چند کارگاه در سطح استان راهاندازی شده و کار بافت فرش عتبات عالیات در این کارگاهها آغاز شده است.
رزم حسینی عنوان کرد: اکنون همه این کارگاهها فعال هستند اما مشکلی که وجود دارد، کمبود بافنده فرش است که امیدواریم بافندگان علاقمند به همکاری در این زمینه، فعالیت خود را در کارگاههای یاد شده آغاز کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه برای بافندگان فرشهای عتبات عالیات، آموزش و بیمه نیز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: این کارگاهها در شهرستانهای راور، کرمان و رفسنجان مشغول فعالیت شده اند و در آینده ای نزدیک نیز کارگاه دیگری در شهرستان گلباف راه اندازی خواهد شد.
وی یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این امر معنوی میتوانند برای اعلام آمادگی و آغاز فعالیت خود به ستاد عتبات عالیات استان کرمان مراجعه کنند.
استاندار کرمان ادامه داد: این قرارداد به دلیل شهرت استان کرمان در زمینه فرش دستباف با این استان منعقد شده و امیدواریم با حضور بافندگان علاقمند و فعالیت جدی کارگاهها بتوانیم ذوق و سلیقه و هنر مردم کرمان را در عتبات عالیات به نمایش بگذاریم.
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