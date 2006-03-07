نخستين شبيه ‌ساز هواپيماي شكاري "اف 4" به بهره ‌برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، امير سرلشكر صالحي طي بازديد از اين پروژه ، از نيروي هوايي به عنوان اولين نيروي نظامي كه دشمنان را در عرصه انقلاب و جنگ تحميلي نااميد و با آمادگي در زمينه هاي سازندگي و خودكفايي، رهبر و كشور را اميدوار كرد، نام برد و گفت: آنچه امروز دشمنان ما بويژه شيطان بزرگ از آن بسيار وحشت دارند، توليدات فكري، انساني، جنبش نرم افزاري و به طور كلي، دستيابي فرزندان ايران اسلامي به علم است.
فرمانده كل ارتش، قابليت هاي خودكفايي، ارتقا، تجهيز، نگهداري و آماده به كار داشتن سامانه هاي آفندي و پدافندي در نيروي هوايي را ارزشمند و مهم توصيف و بر پيوستگي در كار توليد، ضرورت پژوهش و انجام پروژه هاي زودبازده تاكيد كرد.
به گزارش مهر، دستگاه شبيه ساز پرواز هواپيمايي شكاري "اف 4" از قسمت هاي كابين پرواز، كنترل، فرامين، سيستم هاي تصويري حركتي رايانه اي ( داراي چندين پردازشگر) و اپراتور تشكيل شده است كه در امر اموزش پروازي دانشجويان خلباني، قبل از پرواز با هواپيماي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد و تمامي خصوصيات واقعي پرواز هواپيماي شكاري را در محيطي امن و با كليه شرايط جوي و كمترين هزينه شبيه سازي مي كند.
هزينه خريد هر دستگاه شبيه ساز پروازي هواپيماي "اف 4" از كشور سازنده هواپيما نزديك به 20 ميليون دلار است كه با تلاش كاركنان متخصص معاونت تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي هوايي ارتش و با حمايت مسوولان و همكاري استادان دانشگاه هاي كشور و صنايع كشور و صنايع داخل طي 150000 ساعت كاري و استفاده از امكانات موجود و صرف هزينه كمتر از سه درصد از قيمت مشابه خارجي، با انجام مراحل طراحي، ساخت و بهينه سازي ،امروز در نيروي هوايي ارتش به بهره برداري رسيد.
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