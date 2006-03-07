نخستين شبيه ‌ساز هواپيماي شكاري "اف 4" به بهره ‌برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، امير سرلشكر صالحي طي بازديد از اين پروژه ، از نيروي هوايي به عنوان اولين نيروي نظامي كه دشمنان را در عرصه‌ انقلاب و جنگ تحميلي نااميد و با آمادگي در زمينه ‌هاي سازندگي و خودكفايي، رهبر و كشور را اميدوار كرد، نام برد و گفت: آنچه امروز دشمنان ما بويژه شيطان بزرگ از آن بسيار وحشت دارند، توليدات فكري، انساني، جنبش نرم ‌افزاري و به طور كلي، دستيابي فرزندان ايران اسلامي به علم است.

فرمانده كل ارتش، قابليت ‌هاي خودكفايي، ارتقا، ‌تجهيز، نگهداري و آماده به ‌كار داشتن سامانه‌ هاي آفندي و پدافندي‌ در نيروي هوايي را ارزشمند و مهم توصيف و بر پيوستگي در كار توليد، ضرورت پژوهش و انجام پروژه‌ هاي زودبازده تاكيد كرد.

به گزارش مهر، دستگاه شبيه ‌ساز پرواز هواپيمايي شكاري "اف 4" از قسمت‌ هاي كابين پرواز، كنترل، فرامين، سيستم‌ هاي تصويري حركتي رايانه ‌اي ( داراي چندين پردازشگر) و اپراتور تشكيل شده است كه در امر اموزش پروازي دانشجويان خلباني، قبل از پرواز با هواپيماي واقعي مورد استفاده قرار مي‌ گيرد و تمامي خصوصيات واقعي پرواز هواپيماي شكاري را در محيطي امن و با كليه شرايط جوي و كمترين هزينه شبيه‌ سازي مي ‌كند.