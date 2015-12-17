آیتالله سید ابوالحسن حسنزاده پیش از ظهر امروز هنگام ثبتنام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در فرمانداری اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: وقتیکه مهمترین ركن در نظام جمهوری اسلامی، بحث رهبری و ولایتفقیه است؛ قطعاً مجلس خبرگانی كه وظیفه ذاتیاش در ارتباط با ولیفقیه و رهبری است نیز همین اهمیت را پیدا میکند.
وی افزود: دو وظیفه مهم تعیین رهبر در مواردی كه لازم باشد و نظارت بر وجود صفات در ادامه كار برای رهبر از وظایف مجلس خبرگان است كه اهمیت این مجلس را میرساند و امیدوارم كه دور آینده مجلس خبرگان بهتر از دورههای گذشته به آنچه وظیفه دارند، عمل كنند.
آیتالله حسنزاده بیان کرد: مجلس خبرگان، جایگاه بسیار خوبی دارد اما اشكالی كه به مجلس گذشته و دورههای قبل وارد است این است كه در اطلاعرسانی ضعیف عمل كردند؛ یعنی مردم از مجلس خبرگان رهبری و آنچه در مجلس خبرگان گذشته و انجام میدهند اطلاع كافی ندارد و به این معنا نیست كه مجلس خبرگان به وظایفش خوب عملنکرده ولی در اطلاعرسانی كارهای بهتری باید انجام شود.
امامجمعه موقت اهواز در ارتباط با خوزستان گفت: وظیفه ذاتی مجلس خبرگان، فعالیتهای اجرایی نیست ولی نمایندگان این مجلس جایگاه و عنوانی دارند كه باید از این عنوان و جایگاه خود برای توسعه بیشتر استان خوزستان استفاده كنند. همه در برابر استان خود مسئولیت داریم و این مسئولیت برای كسانی كه نفوذ كلام و تأثیر بیشتری در میان مردم و مسئولان دارند باید بیشتر باشد.
آیتالله حسنزاده گفت: قطعاً نمایندگان مجلس خبرگان هم با توجه بهعنوان خود، تأثیرگذاری بیشتری میتوانند داشته باشند كه این افزایش تأثیرگذاری، مسئولیت بیشتری را هم برای آنها خواهد آورد. در استان خوزستان یک توسعه نامتوازن داریم كه باید آن را متوازن كرد.
وی افزود: در كنار ثروت بسیار عظیمی كه در خوزستان هست، بخشهای بزرگی از جامعه در خوزستان محرومیتهای فراوانی دارند. بههرحال كارهای بسیار خوبی انجام شده اما آنچه خوزستان از آن رنج میبرد توسعه نامتوازن است كه همه باید كمک كنند تا این توسعه متوازن و همهجانبه باشد.
آیتالله حسنزاده بیان کرد: انشا الله مردم مانند دورههای گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان شركت كنند. آنچه همیشه مورد تأكید مقام معظم رهبری بوده هم حضور حداكثری و هم حضور نمایندگانی كه بتوانند به رسالت خود بهخوبی عمل كنند، در مجلس خبرگان و شورای اسلامی است.
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