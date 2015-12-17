سومین دوره مسابقات قرآنی منطقه یک کشور در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی ظهر پنج شنبه در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآنی منطقه یک کشور در محل هتل پیام زنجان افزود: فعالیت های قرآنی در دادگستری استان زنجان روند روبه رشد دارد و تاکنون برنامه های متعددی در حوزه قرآنی در این اداره کل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی فرصت مناسبی برای تامل و تدبر در این کتاب الهی و انسان‌ساز است.

گل محمدی افزود: سومین دوره مسابقات قرآنی منطقه یک کشور با حضور هفت استان شامل سمنان، قم، تهران، البرز، مرکزی، قزوین و زنجان در چهار محور حفظ، قرائت به روش تحقیق و قرائت به شیوه ترتیل همچنین مفاهیم برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه زمانی که پیامبر اکرم (ص) به عنوان آخرین پیامبر دستور ابلاغ رسالت خود را از سوی خداوند دریافت کرد، اولین چیزی که بر قلب مبارک ایشان ناز ل شد فرمان خواندن «اقراء» از سوی پروردگار بود گفت: خدای متعال همراه با پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، قرآن را نازل کرد تا مسیر هدایت را به نوع بشر نشان دهد.

گل محمدی افزود: انتخاب اهل‌بیت (ع) نیز برای تکمیل مسیر هدایت با استناد به قرآن بود و قاریان و حافظان قرآن باید با عشق به اهل‌بیت (ع) آیات این کلام نورانی الهی را در عمل و زندگی روزمره خود نهادینه کنند.