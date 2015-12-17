شاید از مسکو برای انجام عملیات ضدتروریسم در لیبی درخواست کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی نقش روسیه در مبارزه با تروریسم در منطقه را ستود.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تصریح کرد: شاید از مسکو برای انجام عملیات ضد تروریسم در لیبی درخواست کمک کنیم.

فرمانده ارتش لیبی با بیان اینکه مشکلی که این کشور در وهله اول از آن رنج می برد، تروریسم است، تصریح کرد: لیبی از کمک هر کشوری که قادر به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم باشد، استقبال می کند.

وی همچنین به عملیات نظامی روسیه در منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: روس ها در مبارزه با تروریسم جدی هستند.