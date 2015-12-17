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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

مدیر کل صدا و سیمای اصفهان:

نهادینه شدن فرهنگ وقف سبب ایجاد استحکام اجتماعی می شود

نهادینه شدن فرهنگ وقف سبب ایجاد استحکام اجتماعی می شود

اصفهان - مدیر کل صدا و سیمای اصفهان گفت: اگر بتوانیم وقف فرهنگی را در اجتماع مطرح کنیم بسیاری از مشکلات خانواده، جوانان، زنان و غیره حل خواهد شد و ما را به سمت یک استحکام اجتماعی سوق می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمدی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش وقف و رسانه  اظهار داشت: سه وجه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در وقف بسیار حائز اهمیت است.

وی عنوان کرد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد اسلامی به‌عنوان موضوعی است که در وقف کمتر به آن توجه شده است و اگر کلیت جامعه در نظر گرفته شود، نگاه اقتصاد اسلامی بر پایه وقف مردم‌نهاد تاثیرات بسیاری در رونق زندگی مردم خواهد داشت.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان تاکید کرد: وقف در مقوله فرهنگی و رسانه از اهمیت زیادی برخوردار است و واقفین اصفهان کاملاً در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند که فرهنگ و رسانه یکی از آن‌ها است.

وی اظهار کرد: در دنیای پیچیده امروز که رسانه‌ها هر روز به عقاید و باورهای مردم حمله می‌کنند و هزاران شبکه در حال تخریب عقاید و پایه افکار دینی هستند، تنها کشوری که توانسته در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در مقابل هجمه رسانه‌ای و فرهنگی مقاومت کند، جمهوری اسلامی ایران است.

احمدی گفت: این مقاومت و توانایی از دولت نبوده بلکه فرهنگ تشیع و جان‌مایه تفکر ولایی پشت آن ایستاده است.

مدیرکل صدا و سیمای اصفهان وقف را یکی از داشته‌ها و سرمایه‌های کشور در مقابل تهاجم فرهنگی دانست و بیان کرد: رسانه ملی در استان اصفهان به‌عنوان قدیمی‌ترین رسانه آمادگی دارد که در این سرزمین اسلامی و جهان تشیع وقف را از حوزه رسانه معرفی کند.

 احمدی با بیان اینکه امروز به‌ خوبی می‌توانیم توسعه تشیع را در اصفهان درک کنیم، گفت: ریشه‌های وقف، فرهنگ و هنر مذهبی را در اصفهان می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است، اظهار کرد: اگر امروز بیشترین موسسه و ادارات اوقاف را در این استان داریم نشان از زنده‌بودن روح وقف و تشیع در بین مردم است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد:متوجه می‌شویم قسمت عمده آثار اسلامی و معماری در اصفهان است که علت زنده بودن این آثار، جاری ماندن در زندگی مردم است.

وی اضافه کرد: امروز آثار باستانی و مذهبی شهرهای جهان تبدیل به یک گنجینه مرده شده ولی این آثار در اصفهان در جریان زندگی مردم قرار دارد.

احمدی افزود: اگر امروز پایبندی به اعتقادات و ارزش‌ها در اصفهان در سطح بالایی در مقایسه با دیگر شهرها قرار دارد، به علت وجود همین بقاع متبرکه است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

 

کد مطلب 3002518

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