به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظریف منش پیش از ظهر پنجشنبه در هفتمین همایش ملی سیره علوی در لرستان به اهمیت مسئله وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه مهمترین راهبرد امام راحل برای استحکام ساخت درونی قدرت نظام اسلامی بود.

وی با بیان اینکه امروز هندسه قدرت جهانی در حال تغییر است عنوان کرد: امروز مولفه های قدرت نسبت به قبل تفاوت ماهوی پیدا کرده است و محیط دنیا به شدت پیچیده شده است.

انقلاب اسلامی امروز نماد حاکمیت دینی است

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به اینکه دنیا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد بیان داشت: به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز دنیا بر سر یک پیچ تاریخی قرار گرفته است و نظام قبلی حاکم بر جهان در حال فروپاشی است و مولفه ها و شاخصه های دنیا در حال بازآفرینی است.

ظریف منش افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول صورت گرفته در دنیا فرمود: این تغییری که در جهان می بینیم یک تغییر تاکتیکی و راهبردی نیست بلکه تغییری بنیانی است که جهان غرب و استکبار جهانی گریزی از آن نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه فروپاشی نظامی که چند صد سال تلاش کرده و برای آینده دنیا یک طرح مهندسی پیچیده آمده کرده بود واقعه کوچکی نیست ادامه داد: افزایش خداخواهی و معنویت طلبی، رشد روزافزون فزاینده اسلام در جهان، ناکارآمدی نظام حاکم بر جهان ضرورت برگزاری همایش هایی همچون همایش سیره علوی را به ما دیکته می کنند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر تصریح کرد: انقلاب اسلامی امروز نماد حاکمیت دینی است که دنیا چند صد سال منادی آن بود و برای آن راهبرد تعیین کرده و آموزش و پژوهش انجام داده بود تا بگوید دین از سیاست جداست و دین فاقد عناصر لازم برای اداره جوامع در عصر حاضر است.

دانشگاه ها و حوزه های علمیه خط مقدم جبهه مقابله با استکبار باشند

ظریف منش با بیان اینکه امروز تفکر جدایی دین از سیاست حتی از سوی متفکرین غربی به سخره گرفته می شود اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی بر صراط مستقیمی که امام راحل تعیین کرده اند با صلابت و اقتدار حرکت می کند و مرکز فرماندهی جهان اسلام در مقابله با جبهه استکبار در حال شکل گیری است.

وی به دو حرکتی که امروز دشمن در دستورکار خود قرار داده اشاره کرد و گفت: یکی از این حرکت ها بسیار پیچیده و دیگری ظاهرا خطرناک اما بدون سرانجام است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر بیان داشت: حرکت اول دشمن یک حرکت فکری، فرهنگی و تبلیغی برای مدیریت اذهان مردم جهان اسلام در راستای دور کردن آن ها از نسیم روح بخشی است که در ایران وزیدن گرفته است و برای این منظور کارهای جدی را آغاز کرده است.

ظریف منش ادامه داد: کتاب ها، سایت ها، فیلم ها، حمله به مقدسات اسلام، هتاکی ها و ترویج مضحک برخی شبهاتی که علمای اسلام سالها آن را جواب دادند اما امروز به شکل دیگری به جهان عرضه می شوند کار فکری جدی را آغاز کرده اند.

وی افزود: امروز کتاب جهادی که برای تکفیری ها آموزش داده می شود ظاهرش همان آیات قرآن و آموزه های دین بوده اما با آنچه اسلام مطرح کرده مخالف است لذا می توان گفت دشمن یک حجم وسیع از تبلیغات را با استفاده از فناوری اطلاعات در فضای مجازی، دانشگاه ها و مراکز علمی آغاز کرده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر محور دیگر فعالیت دشمن را در صحنه عملیاتی دانست و گفت: لازم است دانشگاه ها و حوزه های علمیه خط مقدم جبهه مقابله با استکبار باشند.

ترس از نقش آفرینی ایران در صحنه معادلات جهانی

ظریف منش با اشاره به اینکه دشمن در صحنه عملیاتی در یمن، سوریه و نیجریه حرکاتی آغاز کرده است اظهار داشت: البته این حرکات دشمن محکوم به شکست بوده به طوری که در سوریه چهار سال است حرکتی شروع کرده اما راه به جایی نبرده است.

وی اضافه کرد: کشور یمن با صبر و عقلانیت سیاسی که دارد هیچ آسیبی از صدمات دشمن ندیده و سوریه نیز همچنان پابرجاست و عراق در حال ساختن یک حکومت شیعی مقتدر رو به ثبات است.

ظریف منش به حجم زیاد شیعیان در نیجریه اشاره کرد و گفت: کشتار اخیر صورت گرفته در نیجریه بی دلیل نیست و نشان می دهد دشمن از پیشروی شیعه در این منطقه ترسیده است.

وی با بیان اینکه دنیا از نقش آفرینی برجسته و بی نظیر جمهوری اسلامی در صحنه معادلات جهانی و تغییر هندسه قدرت ترسیده است بیان داشت: بیشترین نقش در این زمینه را رهبر انقلاب و پرچمداران انقلاب اسلامی دارند و این حرکت می تواند نظم منحوس جهانی را بر هم بزند.

ظریف منش گفت: برگزاری چنین همایش هایی که وظیفه تولید ادبیات علمی ترویج فضایل امام علی (ع) و آشنایی با تعالیم ایشان را دارد می تواند ارزشمند و کارساز باشد که سعی کرده ایم چنین همایش هایی در سطح کشور برگزار کنیم.