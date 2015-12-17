علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی با ارزش تیم شهرداری در هفته پنجم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور اظهار داشت: تیم تکواندوی شهرداری ورامین در هفته پنجم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور به مصاف نماینده تکواندوی ساری رفت.

وی افزود: خوشبختانه با تدارک صورت گرفته، تیم شهرداری ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور نیز یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی است.

شهردار ورامین ادامه داد: به همت کادر فنی و بازیکنان، تیم شهرداری ورامین تاکنون تمامی مسابقات خود را با پیروزی به پایان رسانده و این توانمندی تکواندوکاران این تیم را نشان می دهد.

وی با اشاره به برتری قاطع شهرداری ورامین مقابل نماینده ساری گفت: در حالی که تیم شهرداری از بازیکنان عنوان دار خود در این مسابقه استفاده نکرد، اما توانست به یک پیروزی با ارزش و قاطع برسد.

شهردار ورامین با اشاره به پیروزی این تیم در هفته پنجم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور گفت: پیروزی مقابل شهدای ساری توانمندی بازیکنان جوان شهرداری رانشان داد.