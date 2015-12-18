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۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

انتخاب مشترک نشنال جغرافی و Dronestagram؛

جذاب ترین تصاویر گرفته شده توسط پهپادها در سال ۲۰۱۵

جذاب ترین تصاویر گرفته شده توسط پهپادها در سال ۲۰۱۵

در حالی که تنها چند روز تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی زمان باقی مانده است، برترین تصاویر گرفته شده توسط پهپادها در صدر اخبار جذاب علمی جهان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پهپادها به عنوان یکی از مظاهر فناوری های نوظهور به شمار می آیند. آنها قابلیت سرک کشیدن به نقاطی را دارند که دسترسی به آنها با استفاده از سیستمهای پروازی نظیر بالگردها دشوار بوده و یا مقرون به صرفه نیست.

در زیر برترین تصاویر تهیه شده از گوشه و کنار جهان توسط این تجهیزات کاربردی در سال ۲۰۱۵ به انتخاب مشترک شبکه اجتماعی Dronestagram و دو تن از عکاسان خبره نشنال جغرافی معرفی شده است.

تنوع جغرافیایی این تصاویر که از دور افتاده ترین نقاط اقیانوسی گرفته تا مرتفع ترین نواحی کوهستانی زمین و همچنین فجایع زیست محیطی از مهمترین ویژگی این مجموعه تصاویر به شمار می آید.

حفره ایجاد شده در مناطق یخی در روسیه

نمایی از جزیره Mont Saint Michel

نمایی از شهر مارینگا در برزیل

نمایی از پیکره مسیح در برزیل

رقابت شترسواری در دبی

روستایی در برزیل پس از جاری شدن سیل و گل و لای

کد مطلب 3002534

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