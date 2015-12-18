جذاب ترین تصاویر گرفته شده توسط پهپادها در سال ۲۰۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، پهپادها به عنوان یکی از مظاهر فناوری های نوظهور به شمار می آیند. آنها قابلیت سرک کشیدن به نقاطی را دارند که دسترسی به آنها با استفاده از سیستمهای پروازی نظیر بالگردها دشوار بوده و یا مقرون به صرفه نیست.

در زیر برترین تصاویر تهیه شده از گوشه و کنار جهان توسط این تجهیزات کاربردی در سال ۲۰۱۵ به انتخاب مشترک شبکه اجتماعی Dronestagram و دو تن از عکاسان خبره نشنال جغرافی معرفی شده است.

تنوع جغرافیایی این تصاویر که از دور افتاده ترین نقاط اقیانوسی گرفته تا مرتفع ترین نواحی کوهستانی زمین و همچنین فجایع زیست محیطی از مهمترین ویژگی این مجموعه تصاویر به شمار می آید.

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