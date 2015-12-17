سازمان امر به معروف در کشور تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد زرگر ظهر پنجشنبه در همایش ائمه جمعه و فرماندهان انتظامی مازندران باید بیان اینکه برای تصویب این قانون ۲۲ سال کار شد، تشکیل سازمان یا وزارتخانه امربه‌معروف و نهی از منکر را در کشور لازم دانست.

وی با اشاره به اینکه اصل هشتم قانون اساسی درباره امربه‌معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید یادآور شد: این قانون برای پیاده شدن در کشور آماده است.

حجت الاسلام زرگر یا بیان اینکه ائمه جمعه رئیس تشکیلات و استانداران دبیران تشکیلات امربه‌معروف و نهی از منکر هستند، تصریح کرد: برای اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نیاز به برنامه مدون داریم.

وی همچنین تأکید کرد: نیروهای موردنیاز برای اجرای طرح امربه‌معروف و نهی از منکر باید آموزش‌های لازم را سپری کنند.

آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز از امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان رکن سوم خاتمیت یادکرد و گفت: در حال حاضر روحانیون در اجرای این فریضه الهی وظیفه سنگینی بر عهده‌دارند.

وی با اشاره به اینکه انتظار بر این بود که امربه‌معروف پس از انقلاب اسلامی در کشور نظام‌مند شود اما محقق نشده است، گفت: برای اجرای این فریضه نیازمند سازوکار مناسبی هستیم و باید تلاش کنیم برنامه‌های معنوی و مذهبی بیشتر و به‌روزتر شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، رهبر معظم انقلاب اسلامی را محور انقلاب برشمرد و گفت: در حال حاضر امنیت پایدار در کشور حاکم است.