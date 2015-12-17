۹ شکارچی قطری ربوده شده در «صحرای نجف» آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، از میان ۱۶ شکارچی قطری که روز گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در صحرای نجف عراق ربوده شده بودند، ۹ نفر آزاد شده اند.

بر اساس این گزارش، افراد آزاد شده به کویت منتقل شده اند در حالی که سرنوشت دیگر ربوده شدگان در حاله ای از ابهام است.

در همین ارتباط، «خالد الجار الله» معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد یک شهروند تبعه این کشور نیز در میان افراد ربوده شده وجود دارد.

وی اظهار داشت: کویت با هماهنگی با دولت های قطر و عراق تلاش می کند تا دیگر ربوده شدگان را نیز آزاد کند.

گفتنی است، افراد مسلح ناشناس روز گذشته ۱۶ شکارچی قطری که در میان آنها یک شاهزاده نیز دیده می شود را در صحرای نجف عراق ربودند.